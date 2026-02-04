大S家三姊妹感情深厚！「大姊未出道原因」小S一句話揭真相
女星大S（徐熙媛）去年2月2日在日本辭世，享年48歲，至今滿一周年仍讓親友與粉絲難以忘懷，丈夫具俊曄與S家本月2日為她舉行紀念碑揭幕儀式，眾多親朋好友到場悼念。外界也再度關注S家三姊妹的深厚情誼，S媽黃春梅除了育有大S與小S外，其實還有大女兒徐熙嫻（珍珍），而小S過去也曾公開大姊未踏入演藝圈的原因，引發討論。
小S曾在2024年5月，於Instagram分享與大姊珍珍的互動畫面，照片中兩人席地而坐，陪伴狗狗玩耍，氣氛相當溫馨。小S在貼文中感性寫下，大姊已經50歲，讓她直呼難以置信，同時回憶童年點滴，透露小時候大姊經常騎腳踏車載她去吃早餐、租漫畫，甚至在拿到人生第一份薪水時，還貼心詢問她想要什麼禮物。
小S也動情表示，許多成長過程中的小片段仍深刻留在心中，並向大姊喊話：「珍珍，妹妹愛你，生日快樂，在我心中你永遠是個少女！」，字裡行間展現姊妹間深厚情感。貼文曝光後，引來不少網友翻出徐熙嫻年輕時的舊照，紛紛驚艷其清秀氣質與亮眼外型，直呼「大姊也太漂亮了」、「如果三姊妹一起出道一定超紅」。
更有人好奇詢問為何當年沒有走「三姊妹藝人路線」，對此，小S則在留言區親自回應，透露大姊沒有進入演藝圈的原因，「她怕紅啊」，簡單一句話，曝光徐熙嫻未進演藝圈的原因。
相較於大、小S活躍於演藝圈多年，徐熙嫻始終維持低調作風，鮮少公開露面。不過三姊妹感情深厚，彼此陪伴走過人生重要階段。隨著大S離世周年，外界再度回顧S家姊妹情誼，也讓不少粉絲感嘆這份家人間的牽絆更加珍貴。
