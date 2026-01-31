大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩

韓國KBS節目飛來台灣採訪到具俊曄，就算當天下著雨，具俊曄仍守在大S墓前。翻攝KBS

已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！

大S離世將滿週年！KBS節目製作特輯

該節目從具俊曄與大S宛如偶像劇般的愛情故事開始談起，回顧兩人相愛，卻歷經生離死別的遺憾。製作團隊透露，具俊曄至今仍持續到墓園陪伴亡妻，他將兩人的合照細心裝框，擺放在墓碑前，並透過iPad反覆播放大S生前的影像，靜靜凝視、不發一語。

具俊曄近況公開！風雨無阻現身墓園陪亡妻

具俊曄再度來到大S墓前。翻攝KBS

廣告 廣告

具俊曄坐在大S墓前，仍韓國節目都為之動容。翻攝KBS

熙媛比我更辛苦，她躺在那裡...主持人被具俊曄逼哭

張度練主持到一半一度停機擦眼淚。翻攝KBS

張度練轉述製作團隊採訪側記時提到，當天正逢下雨，工作人員原本以為具俊曄不會現身，沒想到他仍現身，只淡淡說了一句：「還是要來。熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」話說到一半，具俊曄情緒潰堤，只能任由眼淚不斷落下，一度無法再開口作答。

張度練在節目中轉述這段過程時同樣哽咽，數度停頓，無法繼續說下去。節目製作單位也透過字幕，向即將迎來逝世1週年的大S表達深切哀悼，該節目預計2月3日在韓播出。

一通電話跨國戀舊情復燃！再度被老天無情拆散

具俊曄（左）與大S在2022年驚喜宣布閃婚，當時宛如偶像劇般的故事讓大家再次相信愛情。翻攝FB@大S

回顧兩人的緣分，具俊曄曾是紅極一時的韓流團體酷龍成員，與當時主持娛樂新聞的大S，1998年因為工作相識擦出愛火，無奈因為遠距離戀情及經紀公司反對等因素，短暫交往1年就分手。

而在大S與前夫汪小菲2021年離婚後，她與具俊曄透過一通電話，再度牽起緣分，並在2022年3月8日無預警宣布閃婚。沒想到命運無情，大S去年與家人赴日旅遊期間，不幸因流感併發肺炎，於2月2日猝逝，享年48歲。兩人無法相守到老的淒美虐戀，令人鼻酸。



回到原文

更多鏡報報導

大S雕像已完工！與高以翔為鄰、預計2月揭幕 紀念區「充滿9」藏具俊曄「深情密碼」

金泰希送親姊68坪豪宅出事！30億豪宅遭查封 公司急發聲「真相」曝光

金鍾國老婆是誰？49歲「能力者」瞞5個月終於鬆口 新婚妻「身分」首曝光

太暈了！北市色警副所長戀上養生館妹 偷查情敵車籍「貼滿鹹濕字條」下場曝