大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光

娛樂中心／綜合報導

明（2）日是大S忌日。（圖／翻攝自大S臉書）

大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。

張蘭被大S兒子箖箖喊「千年老妖」。（圖／翻攝自微博）

農曆年將至，大S兒女回到北京和汪小菲一起過年，張蘭日前開直播與粉絲互動，箖箖雖然沒有入鏡，卻頻頻在一旁以聲音助陣，讓直播間好是熱鬧。直播過程中，有人留言詢問張蘭的年紀，張蘭跟著複誦觀眾留言，沒想到一旁的箖箖突然接話，無厘頭稱張蘭是千年老妖。

張蘭被孫子逗得哈哈大笑。（圖／翻攝自微博）

面對孫子的童言童語，張蘭並沒有生氣，反而哈哈大笑，網友們見狀也紛紛直呼：「這才是歡樂的一家」、「可以開玩笑，證明奶奶樂觀隨和，和孫子相處融洽」；不過也有一派網友認為，箖箖一番話有些不禮貌，整段影片在網路上引起熱烈迴響，留言區也呈現兩派意見。

