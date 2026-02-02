大S忌日半個演藝圈都來了！SJ始源全黑西裝現身

娛樂中心／李筱舲報導



今（2）日為女星大S（徐熙媛）逝世一週年，丈夫具俊曄為紀念愛妻，親自操刀設計其紀念雕像，並特地選在忌日下午2點於金寶山舉行揭幕儀式。現場除大S丈夫具俊曄、S媽、小S（徐熙娣）夫婦及親友齊聚緬懷外，韓國天團Super Junior成員崔始源也被目擊低調現身會場，向這位一代影星致哀。





「大S逝世週年」半個演藝圈都來了！「Super Junior始源」低調現身會場

賈永婕、陶晶瑩等眾多藝人現身金寶山，齊聚緬懷大S。（圖／民視資料照）

〈姊妹情深〉旋律響徹金寶山！大S追思雨中舉行 親友齊聚緬懷

大S逝世周年現場雖然下起大雨，氣氛仍肅穆感人，背景音樂播放著由大S作詞、王治平作曲的經典歌曲〈姊妹情深〉，令在場親友紅了眼眶。除了家人具俊曄、S媽、小S夫婦到場之外，演藝圈眾多好友包含黑人、范瑋琪、賈永婕、陶晶瑩、羅志祥及等人均現身追思，而具俊曄在「酷龍」時期的隊友姜元來，更是不遠千里從韓國來台，坐著輪椅親自到場致哀。

廣告 廣告

「大S逝世週年」半個演藝圈都來了！「Super Junior始源」低調現身會場

Super Junior成員崔始源也低調現身會場。（圖／民視資料照）

才剛現身福岡機場！崔始源閃電抵台直奔金寶山 低調致哀大S引網友淚崩

此外，韓國天團Super Junior成員崔始源的現身也引發高度關注。今日稍早他才被網友目擊出現於福岡機場，隨後即火速飛抵台灣，並身著合身全黑西裝、神情凝重地低調現身金寶山現場。這跨國界的友誼與誠摯的悼念，讓不少網友在得知消息後深受感動。

原文出處：「大S逝世週年」半個演藝圈都來了！Super Junior始源黑西裝現身畫面曝光

更多民視新聞報導

早發性失智「惡化更快」！醫籲「4大徵兆」快就醫

大S週年揭幕「紀念雕像」！S媽抱住痛哭畫面曝

21歲男建國當總統！他持「自製護照」去夜店無阻

