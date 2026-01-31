大S忌日將至！具俊曄冒雨守墓淚喊：熙媛比我更辛苦

具俊曄近日接受韓媒受訪談及大S忍不住淚崩。（圖／翻攝自微博、具俊曄IG）





女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月在日本病逝，享年48歲，長眠於金寶山玫瑰園，下月2日將迎來辭世一週年的忌日，其丈夫具俊曄及S家也預計在金寶山進行紀念雕像揭幕儀式，而具俊曄近日接受韓媒節目採訪，談及大S時忍不住落淚表示：「熙媛比我還要辛苦。」

南韓節目《名人生老病死的祕密》近日特地飛來台灣採訪具俊曄，將在2月3日播出大S與具俊曄相隔23年再度相遇並結為夫妻的回顧特輯，近日率先釋出預告，主持人張度練透露，製作團隊到大S墓園的當天天候不佳，製作團隊原先以為具俊曄不會出現，沒想到他最後仍如約而至。

張度練提到，具俊曄當時哽咽表示：「一定要來的，熙媛現在躺在那裡，比我還要辛苦得多。」他也透露，具俊曄在這之後有好長一段時間幾乎都說不出話來，對於所有問題的回答都只剩下淚水，畫面讓人看了十分不捨，而具俊曄其實並不希望讓大家看到自己如此脆弱的一面。

而在另一個影片中，具俊曄從車上下來後，拿著折疊椅及供品等緩緩走向大S墓碑處，一抵達就先向大S行跪拜禮，接著將他與大S合照的相框一個個擺放在墓碑前，最後靜靜坐在墓前用iPad觀看兩人生前的影片，深情一幕讓人看了十分不捨。

