大S忌日揭幕雕像 具俊曄淚喊「好痛」：希望這只是一場夢

女星大S（徐熙媛）去年2月2日，至日本家族旅遊，不慎染流感併發肺炎病逝，今天（2／2）是大S忌日，韓籍丈夫具俊曄今天下午帶著S媽等家人齊聚金寶山墓園，為愛妻舉行紀念雕像揭幕儀式。具俊曄也在IG貼出手寫信，道盡對愛妻的思念，「熙媛啊，在那裡過得好嗎？ 會不會冷？會不會熱？哥哥（歐巴）總是掛心著。」字字句句充滿深情與愛意。另外，大S雕像周圍環繞著宇宙軌道與9個立方體，則代表大S與具俊曄的「愛情密碼」。

根據透露，大S安葬後，具俊曄每天都會到墓園陪伴大S，他認為：「熙媛躺在那裡比我辛苦多了。」

具俊曄在紀念碑文中寫道，「九」在韓語中與「Koo」（具的發音）同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。她所凝視的南方208度，連結著台北、家人與愛的所在；同時也標記了2月8日——一個使愛情完成並延伸至永恆的日子，「在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。」

具俊曄IG貼出手寫信，再次訴說對愛妻的想念，他寫下，至今還是覺得一切就像一場夢，希望能回到過去的日子，「早晨獨自坐在空蕩蕩的房間角落發呆時，分不清這到底是現實？還是夢境？希望這只是一場夢，真的好痛，心中隱隱作痛。」

具俊曄也說，每次拖著沉重身體起床出發到墓園，他想著「今天該做些什麼料理呢？」要做什麼大S才會喜歡？當他打包好食物，開車前往金寶山時，這一段開車的路途，對愛妻的思念再度讓淚水止不住流下。

具俊曄也說，只要一想起大S，他眼淚就不自覺地流下來，他為這樣的自己，向大S道歉，「對不起，歐巴讓妳看到了這麼軟弱的模樣，但這是我慰藉對妳思念的最後一個方法了，希望能請妳諒解。熙媛，我們下次再見面的話，永遠永遠在一起吧。 我想妳，好想妳，真的好想妳。」最後也署名「妳永遠的光頭歐巴」。

手寫信內容曝光後，網友紛紛留言：「謝你守護了她一年，整整一年，她從來沒有離開過，因為她深深的活在我們每個人的心裡。」、「大S有你真的很幸福，希望歐巴好好的堅強的健康起來」、「請姐夫好好照顧身體 您們會再相遇的。」

