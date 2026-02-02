大S提醒「不要節哀」成最後溫柔 小炳、Makiyo吐1年心境

大S提醒「不要節哀」成最後溫柔，小炳（右）、Makiyo（左圖左）吐心境。（圖／中時資料照、盧禕祺攝）

女星大S（徐熙媛）2025年過年期間在日本驟逝，令許多親友、粉絲相當不捨，今（2日）適逢逝世1周年，陸媒《人物》特別訪問15名友人、工作夥伴、粉絲，其中小炳（余俊賢）、Makiyo（川島茉樹代）都吐露1年來的心境。

小炳提到，他與哥哥大炳1995年與大小S相識，隨後4人都在演藝圈闖蕩，彼此照顧。大炳2012年離世時，小炳慌亂地打電話告訴大S噩耗，正當所有人哭得歇斯底里，大S卻迅速恢復情緒，並提點他如何處理後事，就像長姐一樣冷靜應對。後來小炳患上焦慮症，除了長期服藥之外，一度用酒麻痺自己，有次，大S就告訴他，「小炳，我們常常會說節哀順變，順變沒有錯，可是，節哀是不可以的。你千萬不可以節哀，你要哭就哭出來，大力地哭出來」，想不到這段話不僅拯救了他，也從此銘記在心。

小炳坦言，「不要節哀」是從大S身上學習到的，所以當大S離世消息曝光後，「這一次我要用熙媛的方式去安慰熙娣，我們可以順變，但千萬不可以節哀」，同時在小S的社群留言「不要節哀」，結果引來網友批評：「你是不是覺得自己很特別？」令他很是無奈，但小S收到訊息後則回覆他：「我想你應該是目前世界上最了解我傷痛的人。」

大S與大炳一起帶愛犬到寵物學校。左起為吳佩慈、大炳、大S、小S、陳建州。（圖／粘耿豪攝）

Makiyo表示，自己從大S身上學習當一位媽媽，因為大S的教育方式與普遍亞洲父母不同，當其他人拒絕孩子提議時，大S總是說「Yes」，且大S會時刻注意孩子動向，即便大人聚會聊天的時候，大S依舊認真聆聽孩子的話語。而大S離開後，Makiyo曾對帶孩子感到崩潰，直到撐不住時，耳邊就傳來大S的聲音，她才立刻冷靜下來，說道：「大S姐姐走了，但她沒有帶走什麼，她全部都留下了。」

至於小S被發現和大S越來越像，造型師小P直言在這一年非常明顯，神情、說話語氣都有了轉變，「感覺她好像突然長大了」，不過，小S獲得金鐘獎後，小S用語音向小P開玩笑，她則認為小S回來了，「她如果還跟我說謝謝，那說明她還在那個殼裡，但她罵我了，我就覺得OK了，她有在回來」。最後，Makiyo談到這次誇年，看見小S欣賞煙火的神情，透露小S過去都嘻嘻哈哈的，「她這輩子沒有那麼認真看過煙火。你看她這一次的眼神，每一顆煙火都不放過」，似乎在珍惜每個煙火，珍惜每段與家人相處的時光。

小S非常認真欣賞跨年煙火。（圖／臉書 小S 徐熙娣）

