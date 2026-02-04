大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光

記者蔡維歆／台北報導

S媽與具俊曄現身金寶山。（圖／記者趙于瑩攝影）

大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。

大S「全白雕像」曝光。（圖／記者趙于瑩攝影）

根據《壹蘋新聞網》報導，揭幕儀式結束後，S家親友透露：「具俊曄覺得已經完成了心願，完整的跟大S告別，雕像是他花很多心思送給大S的禮物，也是給S家的慰藉，由於儀式圓滿幕，加上他的韓國好友姜元來、洪祿基、始源都有出席，給他鼓勵，所以具俊曄的心情好多了。」至於具俊曄農曆春節如何過？S家親友表示：「他已經待在台灣一年了，既然事情已經圓滿結束，在這個重要節日，他留在台灣的機率偏小，應該是回韓國，和家人團聚。」

而南韓節目《名人生老病死的秘密》近日追蹤報導，詳細紀錄大S逝世前幾日的完整時間軸，引起外界關注。節目播出後，不少觀眾好奇，如此私密且完整的資訊從何而來？對此製作單位透露，相關內容是經由大S丈夫具俊曄親自授權，不過由於具俊曄目前身心狀態仍無法受訪，因此選擇以授權轉述的方式，讓節目代為說明整起事件的經過。強調具俊曄只希望對外傳達一句話：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」

