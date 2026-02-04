大S搶救14小時逝世！關鍵細節曝光 具俊曄「1原因親授權」

記者林汝珊／台北報導

女星大S（徐熙媛）於去年2月2日在日本東京因流感引發肺炎辭世，享年48歲。適逢逝世滿一周年，南韓節目《名人生老病死的秘密》近日追蹤報導，詳細紀錄大S逝世前幾日的完整時間軸，引起外界關注。

節目播出後，不少觀眾好奇，如此私密且完整的資訊從何而來？對此製作單位透露，相關內容是經由大S丈夫具俊曄親自授權，不過由於具俊曄目前身心狀態仍無法受訪，因此選擇以授權轉述的方式，讓節目代為說明整起事件的經過。強調具俊曄只希望對外傳達一句話：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」

廣告 廣告

具俊曄授權相關內容：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」（圖／翻攝自李承道臉書）

主持人也在節目中說道，具俊曄幾乎每天都前往金寶山探望大S，無論天氣好壞都一定上山。製作團隊關心詢問：「下雨天也會出門嗎？」具俊曄僅平靜回應：「一定要來，熙媛躺在這裡比我更辛苦」，短短一句話，讓現場主持人與來賓數度哽咽，相當心疼。

回顧事發經過，2025年1月29日大S與家人一同赴日旅遊，抵達後不久便出現高燒與全身不適症狀。她起初認為只要讓身體保暖即可改善，因此在飯店泡溫泉，未料此舉對本身有心臟疾病的她而言，反而造成血管壓力驟升，成為病情急轉直下的關鍵。

大S被送往急診，發現肺炎迅速惡化並出現併發症跡象，當地醫生建議立即轉送大型醫院治療，不過大S因身處異地，對住院感到不安，堅持返家休養，家人只得緊急安排2月2日返台班機並辦理出院。2月2日下午，便在前往機場途中突然心臟驟停，救護人員緊急將她送醫，醫療團隊全力搶救14小時，最終仍無法救回。

更多三立新聞網報導

布魯克林為妻開戰貝克漢夫婦！億萬富翁岳父不忍發聲：他們很棒

大S病逝前想回家！1關鍵肺炎加劇「最後5天足跡曝光」機場心臟驟停

撒嬌舞爆紅！TWS首世巡「6缺1」登高雄 林俊傑神曲全場尖叫

才簽進車銀優公司！金宣虎爆疑「同手法逃稅」嚴厲駁斥：絕非故意避稅

