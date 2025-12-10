大S暖心善舉再曝光！窮學生私訊求助 她低調聯繫「秒轉帳」

（娛樂中心／綜合報導）藝人大S（徐熙媛）今年2月因流感併發肺炎病逝，享年48歲，她生前多次低調行善的故事，至今仍在網路上被持續轉傳。近日有一名來自陝西的網友發文回憶，自己在大學期間因家庭變故繳不出學費，曾鼓起勇氣私訊多位明星求助，最後只有大S回覆，並主動匯款解困，讓他至今難忘。

圖／藝人大S（徐熙媛）。（資料照）

該名網友表示，2013年就讀大學時，家中突然遭逢變故，急需籌措8900元人民幣學費，否則可能被迫休學。情急之下，他透過社群平台向多名藝人發送私訊求援，多數並未得到回應，只有大S在閱讀訊息後主動聯繫，簡單詢問狀況與需求，確認屬實後便立即匯款。

廣告 廣告

讓這名學生更驚訝的是，大S當時並未只匯入他所開口的8900元，而是直接轉帳2萬元人民幣，金額遠高於學費缺口，還叮嚀他好好完成學業，專心讀書，不必再為生活費過度擔憂。匯款完成後，大S隨即取消對他的社群關注，也未再多作說明，整起援助行動一直都保持高度低調。

該名網友感嘆，自己後來更換過銀行卡與手機號碼，無法再找到當年的轉帳紀錄與聯絡方式，因此始終無從親自致謝或歸還款項，只能在網路上公開這段往事，盼讓更多人知道大S生前的善意。他表示，未來若有機會赴台，一定會親自獻花致意，「她在我最困難的時候伸出手，讓我相信這個世界還有光。」

不少網友看完貼文後留言表示，「原來她私底下幫了這麼多人」、「真正的善良是不需要鏡頭」、「她走了，但留下的是別人一輩子都記得的恩情」，再次掀起對大S生前低調助人的討論與懷念。

更多引新聞報導

約開房叮嚀「隔音好」對話流出？球星林劭安被爆劈腿主播女兒

「我不是病人」柯煒林抗癌宣傳不停 深夜緊抱媽媽被拍下

