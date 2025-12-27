大S曾想撮合朱孝天、小S！失敗理由曝光 「是個大怪咖」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

F4自今年7月合體後掀起一波回憶殺，不過成員朱孝天因頻頻暴雷演唱會及新歌遭到公司踢除，接著發出影片表示遭到相信音樂抹黑、潑髒水，又疑似因粉絲群言論外流引發另一波爭議，直到近期才發聲致歉。如今有網友翻出，過去大S曾經在節目透露，自己曾經想將妹妹與朱孝天湊成一對，但最後卻未成功。

大S曾想撮合朱孝天、小S。（圖／翻攝自大S臉書、微博）

有網友翻出朱孝天與大S過去一起上中國綜藝節目《恕我直言》的片段，節目上兩人大聊拍攝《流星花園》的趣事。接著，朱孝天透露，大S曾經要他約小S出去看電影，此話一出讓一旁的蔡康永十分驚訝，而大S也大方表示，自己當時確實有想把兩人送作堆，不過小S之後就知道兩人不合適，隨後直言：「因為孝天就是一個大怪咖。」對此，許多網友見狀後都直呼，「好險沒在一起！」

其實朱孝天這段時間爭議頻傳，由於他先是說阿信所說的都是「場面話」後來又在粉絲群稱F3在舞台上「悶聲發大財」，引發熱議，事後才發出聲明道歉。朱孝天坦言，因為近期遭受到網路霸凌導致身心俱疲，「在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。」至於他所及「國台辦」的相關言論，則與實際情況不相符，特此作出澄清並道歉。未來他會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。





