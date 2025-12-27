大S曾想牽線小S與朱孝天！卻因「一理由」破局 網友讚小S避雷體質：好險快逃！

大S曾想牽線小S、朱孝天，不料很快小S就認為朱孝天不適合，大S當時笑說朱孝天是「怪咖」。翻攝IG＠elephantdee、微博

昔日F4成員朱孝天近期因未受邀參與「F3」演唱會，接連在社群平台爆料，涉及假唱、勾結黃牛等驚人內容，甚至聲稱已前往「國台辦」配合調查，但爆料最終以朱孝天公開道歉收場，他表示自己是因為遭受網路暴力導致身心俱疲、情緒失控，才會發表一系列不當言論，並特別澄清關於「國台辦」的發言與實情不符。有網友翻出過往大S曾想撮合小S跟朱孝天卻破局，網友感嘆：「還好小S逃得快！」

大S曾撮合朱孝天與小S相約看電影

隨著朱孝天頻頻登上熱搜，網友翻出他過去參與綜藝節目的片段。其中一段大S與蔡康永訪問朱孝天的內容意外成為焦點，大S爆料當年小S單身時，她曾積極撮合妹妹與朱孝天發展。大S透露：「當時我問朱孝天覺得我妹怎麼樣？他說挺可愛的。」大S便要朱孝天有空可以約小S去看電影，也撮合兩人一起吃飯。

大S曾想撮合小S跟朱孝天。翻攝IG＠hsushiyuan

大S認證「大怪咖」一語成讖 網友：好險快逃

不過這段戀情尚未萌芽就宣告夭折，小S很快就告訴大S兩人個性不適合，大S談起這段過程時，忍不住大笑表示：「通過這段時間的接觸，我發現孝天真的就是一個大怪咖。」這番當年被視為節目效果的評論，對照朱孝天近期的脫序言行，讓不少網友直呼大S簡直是預言家。

網友紛紛在評論區揶揄，慶幸小S當年有「避雷針」體質，很快就察覺個性不合而抽身，紛紛留言感嘆：「還好小S逃得快」、「大S認證的怪咖真的不簡單」、「看他最近的表現，真的只能說好險」。



