大S有看到嗎！羅志祥攻蛋深情唱〈愛轉角〉出包 一轉頭全場傻眼

【緯來新聞網】羅志祥（小豬）出道30周年，今（13日）起一連兩天在台北開唱、全票售罄，也是第7次站上小巨蛋舞台，軟硬體全面升級。演出的第二主題全是招牌抒情歌串燒，正當眾人沉浸在他深情歌聲時，迎來與大S合演偶像劇《轉角＊遇到愛》片尾曲〈愛轉角〉，竟然大出包、走位錯誤，情緒瞬間被破壞，當場懊惱喊卡和歌迷道歉，結果重唱克制不住，頻頻笑場。

羅志祥舞技依舊經驗。（圖／記者陳明中攝）

羅志祥為了這次返場回台北的演出，動員20位舞者同台演出，準備了300發煙火，場面震撼。一開場，他就又唱又跳連續7首舞曲，搭配燈光視覺、煙火，相當壯觀；到了抒情歌段落，舞台上直接下起雨來，打造實境水幕秀，將水舞與音樂融合，從屏幕看羅志祥、如置身雨幕之中。



第二段的演出歌單全是朗朗上口的慢歌，一次就排了10首組曲，唱到第8首〈怕安靜〉後接的是〈愛轉角〉，本還想說會有大S的畫面？又或是有什麼talking，沒想到他走位錯誤，從延伸舞台走回主舞台時應該站在升降台的點位，結果他忘記、走超過，一轉頭升降台已升起在他眼前，實在無法再唱下去，直接喊卡重來。

羅志祥不小心在第二段落就出包。（圖／記者陳明中攝）

他非常懊惱，邊走回去延伸舞台，邊cue老師從〈怕安靜〉的後段開始，但一想到自己出包，邊唱邊笑，不過這次終於走到對的位子，順利站上升降台唱〈愛轉角〉，相信歌迷會買單的，不過羅志祥懊悔的神情，不時抓頭說著「超苦惱，剛剛前面都很好齁，對不起齁」。



本次演唱會舞台特別打造成華麗遊樂園，舞台上設置象徵承載幸福的摩天輪，代表羅志祥一路以來喜歡帶給觀眾的歡樂形象，更是出道30年始終不變的初衷。快歌段落過後，羅志祥為了因應小巨蛋不能跳動的規則，先站著示範給一樓歌迷看，該如何不跳起來的舞動，接著坐在椅子上表演給二、三樓的觀眾。

羅志祥教大家如何坐著嗨。（圖／記者陳明中攝）

