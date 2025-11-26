大S朋友圈「死亡是必然的」留言曝光！ 吳佩慈深夜仍會傳LINE：當她還在

已故藝人大S（徐熙媛）的微信朋友圈近日被好友吳佩慈公開，簡短一句「死亡是必然的」透露她生前對生命課題的豁達想法。她的個人頁面背景放著女兒小玥兒的照片，頭像則是她與兒子汪希箖的合照，呈現她對孩子始終如一的牽掛，也讓不少網友看得鼻酸。

吳佩慈25日發文追憶故友，坦言時常在午夜夢迴時想起大S，並且繼續傳微信、LINE給對方，「我的處理方式就是當她還在，只是她太忙沒回。」然而偶爾意識到殘酷的現實，還是會忍不住狂哭一頓。起初，她總是害怕看到大S相關消息，但最近改變了想法，開始重新翻看好友過往作品，包括《轉角遇到愛》，心境與從前大不相同：「以前總覺得看兩個認識的人在電視劇裡談戀愛好尷尬，現在才體會到俞心蕾的魅力，在不斷回憶她的過程裡，又加深了對她的愛。」

她也向網友表達感謝，許多人整理大S過去的訪談、作品片段與經典語錄，讓她得以在笑與哭之間回想好友，「只要@我，我都會去看喔！」

大S在生下第二胎時一度命危，之後便養成每天記錄未竟之事、交代後事的習慣，曾說要「把每一天當最後一天過」。她在多次受訪中談到對死亡的看法，認為那是種解脫，也是邁向理想狀態的方式，並提醒自己不要延遲享受人生。

在吳佩慈曝光後，不少網友紛紛跟著留言懷念大S，也有人感嘆她面對生命課題時的坦率與清醒，「熙媛又是一年冬，我很想你」、「常常重看你和妹妹的綜藝，彷彿你還在」，也有人簡單寫下：「記得她的人越多，她就一直都在。」

