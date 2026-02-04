大S死後遭張蘭消費！韓國男星氣炸飆髒話怒罵：瘋了嗎？心疼具俊曄被汪小菲造謠

南韓節目《名人生老病死的秘密》對大S與具俊曄的感情經歷相當不捨。翻攝韓網

具俊曄授權南韓節目《名人生老病死的秘密》曝光大S離世前的細節，而節目上主持人與嘉賓對具俊曄與大S間的感情經歷也滿是心疼，其中提到大S曾被前夫汪小菲及前婆婆張蘭消費，更氣炸喊：「這人是瘋了吧！」

節目中提到，汪小菲曾因發表政治言論，讓大S處境很尷尬。後來汪小菲爆出外遇，與大S離婚後，仍不停抹黑，其中也包括指控大S婚內出軌具俊曄，但大S生前都一一搬出證據打臉汪小菲。其他嘉賓對此都不可置信，感嘆畢竟是經歷10年婚姻關係，「怎麼可以這樣做啊？」

具俊曄授權韓國節目分享大S離世前細節。翻攝臉書

張蘭節目中被打馬！男星怒罵：活該啦

而大S離世後，張蘭更在直播中消費此事，趁機叫賣自家商品，讓李燦元氣到直呼：「這人是瘋了吧！」獲知直播馬上被砍斷，也飆出髒話喊：「活該啦！」而節目上還刻意把張蘭直播時的畫面打馬賽克，不讓她有炒作機會。

張蘭被韓國媒體罵爆。翻攝微博

據悉，節目對於大S離世細節的描述，都是由具俊曄授權，希望大家不要忘了大S，但他的狀況仍沒有很好，因此無法親自上節目分享，而是由轉述方式傳達給大眾。

而大S與汪小菲所生一對子女，在離世一年的雕像揭幕儀式中並未現身，據悉孩子們一放寒假，汪小菲就接他們到北京，後媽馬筱梅雖即將生產，但仍帶著孩子們去旅遊，接著會回台生產。

汪小菲即將再度當爸。翻攝微博



