大S流感病逝！韓醫師揭「泡湯＋退燒藥」致命真相

韓醫揭大S病情惡化的主要原因，是因為「泡溫泉」同時「服用退燒藥」。（圖／翻攝自大S微博）





南韓節目《名人生老病死的秘密》近日為大S（徐熙媛）製作逝世一周年特輯。節目中，南韓知名耳鼻喉科醫師李樂俊（이낙준）指出，大S病情惡化的主要原因，是因為「泡溫泉」同時「服用退燒藥」，導致免疫系統失守。

大S病情惡化原因

大S於去年2月在日本旅遊時，因流感引發肺炎而不幸辭世。李樂俊分析，大S的先天性心臟疾病「二尖瓣脫垂症」是關鍵因素。他進一步解釋，二尖瓣脫垂使心臟瓣膜鬆弛，心臟必須付出數倍力氣以避免血液回流，長期處於疲勞狀態。當流感病毒入侵演變為肺炎時，心臟根本無力負荷血氧需求的急劇增加，使普通流感對她而言成了生死關頭。

李樂俊指出，大S在日本感到不適時，曾試圖透過泡溫泉緩解疲勞，但熱水會使全身血管擴張，肺血管壓力驟升，對肺炎患者極易誘發急性心衰竭與肺水腫。他也提到，服用退燒藥讓體溫下降，表面上似乎好轉，但實際上是免疫系統「放棄抵抗」的警訊。

此外，李樂俊還表示，大S過往生產時的癲癇病史與妊娠高血壓，已與心臟疾病形成惡性循環。這些因素累積，使她在這次感冒中最終完全失去抵抗能力，導致悲劇發生。

具俊曄墓前深情悼念

該節目除了分析大S的病況，還記錄了具俊曄前往大S墓前悼念的畫面。而具俊曄除了細心準備早餐帶到墓碑前，先行跪拜後，再擺放供品，並打開iPad輪播大S的照片，一邊凝視照片、一邊進食。

即便天空不作美下起細雨綿綿，具俊曄仍堅持前往墓碑，因為他認為大S躺在那裡比自己更辛苦。這一幕讓觀眾不禁鼻酸，也深刻感受到具俊曄對大S的深情與不捨。



