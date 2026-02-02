大S流感病逝1週年 醫示警日本旅遊警報：換一種病毒中

【緯來新聞網】女星大S（徐熙媛）去年到日本旅遊，因流感併發肺炎病逝，今（2日）滿1週年。而近期適逢寒假和農曆春節前後，是出國旅遊旺季，醫師警告日本是流感流行期，單週超過6萬人就醫，提醒「出國不是變健康，只是換了一種病毒中而已」。

日本最近是流感流行期，單週超過6萬人就醫。（示意圖／翻攝自pexels）

重症科醫師黃軒在臉書粉專指出，很多人出國前最怕行李超重、航班延誤、飯店踩雷，但身為醫者，更怕的其實是不知道會中哪一種病毒。以東北亞（日本、韓國）為例，最常見的是呼吸道病毒，冬天和春天是高峰，尤其機場與大眾運輸是熱點，此外流感、新冠病毒也在流行，甚至也會遇到「諾羅病毒」與「輪狀病毒」等腸胃道病毒。



黃軒指出，出國，不會變得比較健康，只是換一個「中病毒的方式」。記住3件事，弄清楚當地流行什麼病毒；戴口罩、勤洗手、防蚊；回國2至21天若有發燒、腹瀉、關節痛，一定要說清楚從哪裡剛回來，「旅行是放鬆，但對病毒來說——你只是換了一個舞台而已」。



另一方面，台大前感染科醫師林氏璧也提醒，日本第2波流感流行來勢洶洶，不只是之前的A型H3N2，還混著B型流感。截至1月25日，1週内全日本3000多家醫療機構通報的流感患者數已超過6萬人，近期有打算前往日本的民眾，可以準備口罩、酒精乾洗手、維生素C發泡錠、噴霧型蜂膠、明治R1優酪乳、感冒症狀治療藥物及喉糖等防疫用品。

