大S為何5天就病逝？韓醫揭 「泡溫泉＋吃退燒藥」成致命關鍵

大S去年2月在日本罹患流感，短短5天就撒手人寰。（圖／鄧博仁攝）

已故女星大S去年2月在日本罹患流感，短短5天就撒手人寰，讓在場陪伴的親友相當錯愕，知名耳鼻喉科醫師李樂俊（이낙준）上韓綜節目《名人生老病死的秘密》時，點出造成大S喪命關鍵在於「泡溫泉」以及「吃退燒藥」。

醫師李樂俊在節目中指出大S生前患有心臟二尖瓣脫垂症，對比正常人，瓣膜處於鬆弛狀態，為了防止血液漏出，心臟不能過度運作，否則會導致功能下降，而大S在旅遊期間感到身體不適時，卻選擇在飯店泡溫泉舒緩症狀，這對有心臟潛在疾病的人而言，會造成致命危險，「如果心臟有狀況又有肺炎惡化的問題，泡熱水會讓肺血管壓力升高，導致急性心衰竭和肺水腫」。

廣告 廣告

影片中指出，大S被家屬送往醫院搶救時，診斷為肺炎併發症，而在服用完退燒藥後，體溫明顯下降，當時讓所有人以為症狀開始舒緩，對此，李樂俊強調對慢性疾病患者而言，高燒後體溫下降並非代表開始退燒，有可能是身體免疫系統放棄與病毒對抗，傳達出「投降」的求救訊號，由於此警訊常常被忽略，才會造成無法挽回的憾事。

據悉，大S病倒後，家人考量與其在日本大醫院接受治療，不如趕緊搭機返回台灣，安排更精密的檢查，沒想到前往機場路上，大S突然心臟驟停，雖然緊急送往醫院，不過搶救14小時後，仍舊回天乏術。

大S生前親友與她的紀念雕像合影。（圖／經紀公司提供）

更多中時新聞網報導

經典賽》大谷翔平確定只打不投 中華隊利多

年終行情平均1.58個月 金融業奪冠

替代役男遭輾 同學還原凌晨回訊沒醉