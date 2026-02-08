大S特殊靈魂投胎 S媽二度求助命理師內幕曝光

藝人大S（徐熙媛）於去年2月2日因流感併發肺炎辭世，享年48歲。（圖／翻攝自大S臉書、鏡報）

藝人大S（徐熙媛）於去年2月2日因流感併發肺炎辭世，享年48歲。時光飛逝，轉眼已滿一年。逢忌日週年，家人與親友齊聚金寶山，為她舉行紀念雕像揭幕儀式。儀式當天，S媽挽著具俊曄的手，在雨中動情喊出：「寶貝，妳重生了，我愛妳。」場面哀戚，令人鼻酸。

痛失愛女後，S媽長期沉浸於悲傷之中，不僅夜夜難眠、以淚洗面，也曾尋求身心科協助。她一度透過社群平台發文，希望能與身心靈導師、命理師廖美然取得聯繫。

近日廖美然在節目《危機女王》中證實，S媽於去年夏天曾兩度前往她所主持的蓮華觀音殿拜訪，傾訴喪女之痛。

廖美然表示，她能深刻體會一位母親突然失去優秀、貼心又孝順女兒的心情，「那種感覺就像心被刀割一樣」，因此只要在自己能力範圍內，都願意盡力給予協助與建議。

大S曾說自己像是來自外太空的外星人，廖美然則指出，「她是很自在的，來去自如的靈魂」，她也提到，大S是一個「非常特殊的靈魂」，生前行善積德，如今真正需要被照顧與支持的，反而是仍在人世間承受思念與悲痛的家人。

對於外界關心是否特別為大S進行相關儀式，廖美然則回應，大S的靈魂自在安然，「來去自如」，更重要的是陪伴與撫慰仍在世的親人。她指出，母女連心，相信大S也希望母親能夠重新找回快樂與平靜。同時她也期盼具俊曄與家人能慢慢走出傷痛，珍惜身邊仍然愛著彼此的人，繼續好好生活。

大S離世一年，親友以各自方式紀念她的存在與影響。雕像揭幕當天，細雨紛飛，S媽情緒潰堤的畫面再次觸動大眾，也讓外界看見這個家庭仍在努力與思念共處。

