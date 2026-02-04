大S特輯節目組曾來台跟拍3天 見具俊曄憔悴模樣不忍心...放棄訪問

具俊曄出席大S紀念雕像揭幕儀式當天，特地穿上20多年前大S送的外套。（資料畫面）

大S（徐熙媛）去年過年期間前往日本家族旅遊，卻疑似流感在當地驟逝，南韓醫療節目《名人生老病死的秘密》，在她逝世1年之際推出特輯，找來名醫分析她到當地病情急轉直下的關鍵5天，同時節目工作人員也透露，在台灣跟拍具俊曄3天，行程幾乎一模一樣，每天就是往返大S長眠地金寶山，並感嘆，具俊曄變得十分削瘦，常哭到幾乎無法對話，這也是工作人員採訪職涯第一次遇到這種狀況，相當不忍心，節目最終決定為具俊曄保留隱私放棄採訪。

具俊曄親自為大S設計的紀念雕像於2日揭幕，當天徐家親友都到場，具俊曄酷龍時期的團員姜元來也飛來台支持好友，儀式結束後當晚，久未對外發聲的具俊曄，罕見於社群發出一張寫給大S的親筆信，字裡行間滿滿思念，近日，南韓節目《名人生老病死的秘密》也為大S推出特輯。

節目找來南韓Netflix《外傷重症中心》原作者、耳鼻喉科醫師李樂俊分析，大S去年1月底抵達日本後的關鍵5天，他指出，大S有二尖瓣脫宿疾，心臟長期處於過載狀態，赴日旅遊時出現流感症狀，泡溫泉加上服用退燒藥，都是讓病情惡化的關鍵，尤其在使用退燒藥後，體溫暫時回落，容易誤判病情好轉。

大S最終在2日前往機場的車上心臟驟停，送往醫院搶救14小時仍宣告不治，李樂俊也指出，大S過去懷孕時曾有妊娠高血壓引發癲癇昏迷病史，他研判，這種體質與心臟宿疾形成惡性循環，也讓她在面對流感時更加脆弱。

而節目也釋出花絮，工作人員表示，連3天守在金寶山側面觀察具俊曄，見到他憔悴模樣相當心痛，且常哭到無法對話，大家只能默默在一旁心疼守候，直呼採訪工作以來第一次遇到這種狀況，雖然有和具俊曄簡單交談，但話題也都圍繞在大S身上，為此決定保護具俊曄隱私不拍攝。





