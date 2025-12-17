大S猝逝效應延燒！流感疫苗搶打潮創新高 登年度疫苗10大新聞之首

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

大S（徐熙媛）今（2025）年2月初因感染流感併發重症肺炎猝逝，引發社會高度關注，也意外掀起一波流感疫苗搶打潮，行政院甚至拍板增購疫苗，影響一路延續至秋冬接種季，讓今年流感疫苗接種量創下歷年新高。台灣疫苗推動協會今（17）日公布年度疫苗10大新聞，其中，「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」高居榜首。

大S（徐熙媛）今（2025）年2月初因感染流感併發重症肺炎猝逝，意外掀起一波流感疫苗搶打潮。（圖／臉書）

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎在「2025第10屆企業防疫聯盟暨疫苗十大新聞」記者會上指出，這起事件再次提醒社會，流感不是一般感冒，而是屬於下呼吸道感染，可能引發氣管炎、肺炎，甚至導致死亡。

李秉穎也引述疾管署統計，25歲以上成人的流感致死率比兒童還高，主要原因之一是成人較容易併發細菌性肺炎。民眾若在得流感後出現喘不過氣、呼吸急促、需用力呼吸，甚至有「像剛跑完100公尺」的感覺，可能已是肺炎警訊，一定要立即就醫。

台灣疫苗推動協會今（17）日公布年度疫苗10大新聞。（圖／台灣疫苗推動協會）

