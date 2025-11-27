大S生前低調助病童！大方捐百萬「不夠再說」 母淚憶：明星只有她回應

多名中國網友在微博透露，自己小孩罹病時，大S慷慨解囊相助。資料照。翻攝大S臉書



藝人大S徐熙媛今年2月和家人於日本旅遊時，因流感併發肺炎離世，消息傳出後讓粉絲震驚不已。如今多名網友在網路上分享，大S生前曾默默行善，還有一位母親表示，先前女兒因罹患白血病，急需一筆龐大的醫療費，她無奈之下向多位明星求助，最後只有大S回應，直接匯款30萬人民幣（約133萬元台幣）協助治療，讓她感動直呼「是大S給了我大女兒第二次生命」。

昨日（11/26）一名來自中國廣西的媽媽在抖音分享，她的女兒之前因白血病急需醫療費，當時求助無門下，曾私訊多位明星，最後只有大S在看到訊息後，特地詢問聯繫方式，隨後直接匯款30萬人民幣（約133萬元台幣）協助治療，還強調不用特意宣傳，並表示「不夠了再說」，讓這位媽媽淚憶「是大S給了我大女兒第二次生命」。

還有一位單親媽媽回憶，她的兒子7歲時患上抽動症，不過前夫卻拒絕給錢，然而這個病每月就要花費2千多元人民幣（約9千元台幣），且抽動症需要期治療，費用至少10萬元（約44萬元台幣），她鼓起勇氣到各個大明星微博留言，也是只有大S回覆「把卡號發過來」，並給了她10萬元人民幣。當她和大S表示「我過幾年會還你的」，大S霸氣拒絕，強調「不用還了」，要她好好照顧孩子。

還有網友透露，有一名患者被醫院誤診，導致感染結核病毒，雙胞胎女兒因此早產，才30週就出生，體重僅不到2公斤，還患有結膜炎、輕度窒息等，且大女兒已離開人世。結果大S不到1小時就主動留言回覆「怎麼幫！我願意！」

近日多名網友在網路上透露，大S生前曾默默做善事，幫助過不少有困難的家庭。翻攝自微博

網友「文娛醬」在微博發文感慨，真的佩服大S的格局，「面對素不相識的人私信求助，她不問別的，先轉30萬救白血病女孩，而且她生前也是默默無聞做了很多善事，卻從來不會主動提起。」貼文發布後，立刻引發熱議，大量網友紛紛留言「她一直就是很好的人啊，恨死張蘭了」、「為什麼最善良的人反而得到這麼匆忙的結局……」、「為什麼在她被網暴成那樣的時候，這個人不出來！」、「以前也有關於她做好事的新聞，但是有的人裝看不見，只會攻擊她」。

事實上大S剛過世時，新竹市保護動物協會也在臉書發文表示，大、小S剛出道並主持一檔綜藝節目時，某天收到觀眾傳真，有一隻流浪貓需要救援，於是幫忙轉達到協會，從那之後兩人就開始每月定期捐款給協會，持續了好幾年。協會感嘆，那是一個還需要到郵局劃撥才能捐款的年代，他們在螢光幕前是當紅藝人，卻願意私下為動物默默出力，從不張揚，讓他們至今仍深受感動。

