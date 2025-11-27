大S生前助白血病童！女孩母私訊「直接匯百萬」 她淚憶：給了我女兒第2次生命

大Ｓ行俠仗義，如同俠女般的一生相當精彩。（翻攝自大Ｓ臉書）

大S今年2月在日本過世，轉眼一年已經快結束，但她遺愛人間，不只親友，甚至是陌生的網友都還在懷念她的行俠仗義，就有一位中國網友透露，自己的女兒罹患白血病亟需醫療，大S就轉了30萬人民幣（約133萬台幣）過去，還要她別宣傳。

一名來自中國廣西的網友分享，女兒罹患白血病需要醫療，她焦急的在微博到處敲明星求幫助，只有大Ｓ理她，詢問了聯繫方式並轉了30萬人民幣（約133萬台幣）支援，並要對方不要特意宣傳，「不夠了再說」，讓這位網友感動地回憶「是大Ｓ給了我女兒第2次生命。」

廣告 廣告

大Ｓ生前低調行善，讓受過幫助的人永遠懷念。（翻攝自小紅書）

另外，還有一名單親媽媽也說，七歲兒子患有抽動症，需要長期治療，於是她鼓起勇氣到各大明星微博留言，只有大Ｓ回覆「把卡號發過來」並給了10萬元人民幣（約44萬新台幣）。

單親媽媽跟大Ｓ表示，過幾年會還錢的，但大Ｓ強調「不用還了」要她好好照顧孩子就好，如今大Ｓ不在人間，也讓她懷念並且永記在心。

更多鏡週刊報導

吳佩慈不想忘記大S 仍會私訊好姐妹：當她還在，只是太忙沒回

林志玲開箱Labubu賣萌！ 一幕惹哭網友：想到大S

Lily曝大S曾入夢 心疼具俊曄太瘦「一直夾肉給他吃」