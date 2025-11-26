大S生前助白血病童 女孩母私訊「直接轉百萬」：只有她理我

女星大S生前經常默默行善。（圖／中時資料照）

女星大S（徐熙媛）今年2月赴日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸病逝，噩耗震驚演藝圈。她生前個性直率又有義氣。近日一名網友分享，曾私訊大S希望她能幫助罹患白血病的女兒，沒想到大S二話不說就捐出30萬人民幣（約133萬台幣），讓這位母親感嘆：「只有她理我。」

這位來自廣西的母親在抖音分享，女兒因白血病急需醫療費，她曾私訊多位明星求助，只有大S回覆並詢問聯絡方式。在確認狀況後，大S立即匯入30萬人民幣（約133萬台幣）協助治療，還貼心提醒「不夠再說」，並叮嚀她不必替自己宣傳。這名母親坦言：「我私信了好多明星，都沒人理我，是她給了我大女兒第二次生命。」不少網友看了相當動容。

除了白血病患童外，另一名單親媽媽也曾透露，因7歲兒子罹患抽動症，每月治療費超過2000元人民幣（約8800台幣），經濟壓力沉重，只好鼓起勇氣私訊大S。大S直接詢問「需要多少？」對方回覆需要10萬元人民幣（約44萬台幣），大S同樣直接轉帳。這名媽媽表示日後會還錢，但大S卻爽快回覆：「不用還了，好好照顧孩子。」

其實，大S默默行善早有前例。2016年曾有一位早產雙胞胎母親在網路上求助，大S第一時間回覆「怎麼幫？我願意！」並持續提供協助。如今多位受助者陸續分享故事，也讓外界看見大S私下低調、善良又暖心的一面。

