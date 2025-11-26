大S生前助白血病童！收私訊「直接匯百萬」 她淚：是大S給了第二次生命

娛樂中心／黃韻璇報導

藝人大S徐熙媛今年2月與家人於日本旅遊時，不慎因流感併發肺炎而離世，悲痛消息震驚全台。近日有中國網友透露，大S生前曾默默做善事，幫助一名白血病女孩，收到求助後直接匯款30萬人民幣（約133萬新台幣）協助治療。

26日一名來自中國廣西的媽媽在抖音上分享，過去自己的女兒因白血病急需醫療費，當時求助無門的她曾私訊多位明星，但沒有一人理她，只有大S看見訊息後詢問聯繫方式，直接匯款30萬人民幣（約133萬新台幣）協助治療，還強調不用特意宣傳，並表明「不夠了再說」，這位媽媽淚憶「是大S給了我大女兒第二次生命」。

大S病逝令人難過不已。（圖／翻攝臉書）

此外，還有一名單親媽媽也表示，7歲的兒子患有抽動症，每個月光是治療費用就超過2000元人民幣（約8800新台幣），直言「這是長期病，我哪有那麼多錢給他治病」，因此她同樣鼓起勇氣到各大明星微博留言，只有大S回覆表示「把卡號發過來」，並給了10萬元人民幣（約44萬新台幣）。

這位單親媽媽跟大S表示「我過幾年會還你的」，不料大S直接拒絕，強調「不用還了」，要她好好照顧孩子，如今這位單親媽媽悲痛道「可我還是沒能見到她」。

大S生前善舉。（圖／翻攝自微博）

實際從大S微博也可以看到，有網友曾在留言區表示「因為醫院誤診導致患者感染結核病毒後，雙胞胎女兒早產、30週出生，並患有結膜炎、敗血症、輕度窒息等，都有就醫紀錄，希望你能幫幫忙」，這則2016年的留言，當時大S同樣直接回覆「怎麼幫！我願意！」過去曾受幫助的人一一發聲，回憶大S的溫暖、善良的一面，直言大S生前默默做了很多善事，卻從來不會主動提起。

