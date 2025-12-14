大S生前善舉曝光！出手130萬救白血病童 全網淚崩：天使離開了

【緯來新聞網】藝人大S（徐熙媛）於年初因流感驟然離世，令所有人不捨，近日大S生前直接出手130萬台幣幫助罹患白血病的女孩，暖舉曝光再度引起關注。廣西一位母親日前在抖音分享，自己多年前為了白血病女兒籌措治療費，曾向多名演藝圈人士求援，卻無一回應。沒想到，唯有徐熙媛主動私訊她詢問聯絡方式，並立即匯出人民幣30萬元（約新台幣133萬元），甚至叮囑「不需要公開宣傳」，還暖心補充一句：「如果不夠，再聯繫我。」

大S2025年初過世。（圖／翻攝大S微博）

該名母親感動地說，正是這筆及時資助，讓她的大女兒有機會繼續活下去，「是大S讓我女兒撿回一條命。」另外也有一名來自陝西的網友回憶，早在2013年，他因家庭遭逢變故，無力負擔大學費用，曾透過微博向多位演藝人員發出私訊求助，結果唯有大S伸出援手。該名網友透露，大S了解實情後，透過其經紀人或朋友匯出人民幣2萬元（約合新台幣8.8萬元），超過他所需的學費與基本生活費，即使對方已表明獲得清寒補助資格，大S仍堅持提供幫助，且在事後迅速取消關注對方，不留下任何痕跡。

大S生前善舉感動許多人。（圖／翻攝微博）

該陝西網友表示，由於後來更換聯絡方式，至今仍無法將善款歸還，只盼未來能以實際行動回報社會，「若有機會到台灣，我會獻上鮮花，永遠感謝她的恩情。」



不少網友在看到這些事蹟後紛紛留言表示震撼。大S的微博粉絲人數接近4,200萬，能在海量私訊中注意到一則求救訊息並立即伸出援手，且不圖聲量、不作宣傳，更讓人重新認識她真誠又溫柔的一面，直呼「她到底幫助過多少人？」

