大S生前善舉曝光！大學生繳不出學費...她低調出手「還包辦生活費」

娛樂中心／綜合報導

已故女星大S（徐熙媛）人美心善，不僅對工作人員絲毫沒有架子，也經常路見不平出手相助。近日一名陝西網友透露，過去他因家庭因素無力負擔大學學費，大S得知後立刻轉帳2萬元人民幣（約9萬元新台幣）給他，讓他至今將這份恩情銘記於心。

大S 12年前資助網友讀大學暖舉曝光。（圖／翻攝自微博）

一名網友分享，自己2013年因家庭變故無力負擔8900元人民幣（約4萬元新台幣）的學費，於是透過微博向多位藝人求助，而大S是當時唯一回覆他的名人。大S回關這名網友的微博帳號，並確認網友所言為真後，馬上轉帳2萬元人民幣給他，費用包含學費與生活費。

網友進一步提到，儘管當時他表明自己還有清寒補助，但大S仍匯出超出實際所需的款項，且事後便悄悄取消關注該名網友，態度低調。網友表示，最後他沒有順利讀完大學，一直想將剩餘的錢退還給大S，不過礙於他本人的銀行卡與手機號碼已換，根本聯繫不上大S。

