大S生前善舉曝光！悄捐133萬助白血病童 網淚崩：有愛心又不張揚

女星大S過世後，許多生前善舉紛紛曝光，日前一名來自中國廣西的單親媽媽就透露，過去女兒曾患白血病，自己私訊大S求助醫療費，沒想到對方二話不說，直接轉了30萬人民幣（約133萬新台幣），讓這位媽媽至今難忘。貼文曝光，網友也紛紛感嘆大S一直都是這麼善良。

這位媽媽在抖音分享，女兒當時患病後急需龐大醫療費，走投無路下，他曾私訊多位明星求助，但只有大S看到，並要了聯絡方式，隨後就匯了30萬人民幣協助治病，更說「不夠再說」。事後也不用他特意宣傳，讓這位媽媽不捨直呼「那麼好的人，為什麼阿，他給了我大女兒的第二個生命」。

網友聽聞後，也紛紛留言「珊珊就是這樣的有愛心又不張揚」、「大S就是有潤飾細無聲的高級人格魅力」、「多希望她被網暴的時候，這些被她幫助過的素人都能出來發聲」、「你這句我真的是瞬間淚崩了，我好難過啊」、「她到底私下幫了多少人？！天使！」、「一看就是女俠大s會做的事！希望被大s幫助過的素人能出來發聲」。

還有網友提到，大S還幫助過一個單親媽媽，對方的孩子有抽動症，一個月治療費超過2000元人民幣（約8800新台幣），是一個長期病，於是這位媽媽也鼓起勇氣到明星微博留言，結果大S回覆「把卡號發過來」，並問需要多少？他說大概10萬人民幣（約44萬新台幣），大S就馬上轉過去，並說不用還，要這位母親好好照顧孩子。

也有人透露，曾有網友在2016年到大S微博留言表示「因為醫院誤診導致患者感染結核病毒後，雙胞胎女兒早產、30週出生，並患有結膜炎、敗血症、輕度窒息等都有就醫紀錄，希望你能幫幫忙」，當時大S同樣回覆「怎麼幫！我願意！」善良又溫暖的性格，讓粉絲無比懷念。

