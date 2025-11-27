大S生前善舉曝 病童母求救捐百萬 痛喊：給我女兒第二次生命

女星大S今年2月病逝，但善舉不斷被爆出。（圖／翻攝自大S 微博）





女星大S今年2月赴日不慎因流感併發肺炎病逝，親友悲痛、網友也紛紛緬懷，近日有網友分享自己曾因罹患白血球的女兒私訊，結果大S毫不猶豫的捐款30萬人民幣（約133萬台幣），並透露自己私訊後，僅有被大S回應並幫助。

有位來自廣西的媽媽，在抖音分享了自己女兒的影片，並透露過去女兒因白血病急需醫藥費，私訊了多位藝人求助，但僅有大S回應並給予了幫助，在確定女兒的病況後，毫不猶豫捐款30萬人民幣（約133萬台幣），並還表明不夠再說，也讓該位母親無需宣揚，但如今大S離世快10個月，她還是分享了善舉，並表示：「是她給了我大女兒第二次生命。」

該則抖音和善舉被衝上熱搜後，還有一名單親媽媽表示自己7歲兒子因抽動症，每月治療費超過2000元人民幣（約8800台幣），因此也是私訊了大S，直接得到「需要多少」的回應，單親媽媽表示需要10萬元人民幣（約44萬台幣），並承諾未來會還錢，但大S轉帳後，直接表示：「不用還了，好好照顧孩子。」

另外，在2016年時候，有一名早產雙胞胎母親在網路上求助，因院方關係導致孩子有結膜炎、敗血症和輕度窒息，當時大女兒已經離開，為了小女兒求助，大S看見後直接在下方留言回應：「怎麼幫？我願意！」



