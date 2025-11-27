大S生前善行曝光！匯百萬助白血病童 家屬淚謝：只有她理我

藝人大S徐熙媛2月因流感併發肺炎驟逝，近日大陸多位網友陸續公開她生前的善舉，稱她曾多次低調資助病童就醫治療，其中一位白血病童的家屬也感動表示：「是大S給了我大女兒第2次生命」。

大S 2月因流感併發肺炎驟逝。（圖／翻攝自大S臉書）

近日大陸廣西的一名單親母親在抖音分享，她的女兒罹患白血病，急需龐大醫療費用，當時她走投無路，向多位明星發送求助訊息，卻只有大S回應。她稱當時大S主動索取聯繫方式，並迅速匯款30萬人民幣（約133萬台幣），還叮囑「專心給孩子治病，不夠再說」，甚至不希望此事被宣傳，讓她感動直呼對方「給了我大女兒第2次生命。」

另一位網友也透露兒子7歲時患上抽動症，每月治療費用高達2000元人民幣（約8800台幣），對她來說負擔極重。於是她鼓起勇氣向多位藝人求助，僅大S回覆並要求提供帳號，隨後匯款10萬人民幣（約44萬台幣）。當她表示日後會還款時，大S堅決回應「不用還了」，僅希望她好好照顧孩子。

大S生前曾捐款救助白血病童。（圖／翻攝自微博）

大S生前善舉曝光。（圖／翻攝自微博）

此外，大S的微博留言區也記錄了她的善心。早在2016年，一位網友留言求助，提到因醫療失誤導致雙胞胎女兒早產並患病，大S當時直接回覆：「怎麼幫！我願意！」許多曾受她幫助的人紛紛發聲，感嘆大S生前默默行善，卻從不主動張揚。

