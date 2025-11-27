大S生前救白血病童…「捐款百萬」善舉曝光！

娛樂中心／翁莉婷報導



女星大S（徐熙媛）今年春節期間和家人赴日旅遊不幸因病過世，消息曝光後震驚演藝圈，妹妹小S（徐熙娣）也因悲傷過度暫停手邊節目錄製。近日微博1名中國網友發文透露「大S生前善舉」，她低調捐錢幫助白血病女孩甚至強調不用特意宣傳。貼文曝光後，引來不少網友留言表示「大S一直是敢愛敢恨、善良勇敢的俠女」。





大S生前善舉「捐款百萬」救白血患者…病童母淚喊：是她給女兒第二次生命！

大S過去曾捐款幫助罹患白血病及抽動症患者。（圖／翻攝自微博）





根據微博文章指出，1名來自中國廣西的媽媽曾為救治患有白血病的女兒，通過微博私訊向多位明星求助，其中只有大S主動回覆，在了解情況後默默轉帳30萬人民幣（約新台幣133萬）醫療費，事後還暖心叮囑「不夠再說」、「不用還錢」，讓這位媽媽感動寫下「她給了我大女兒第二次生命」。除此之外在留言區也有另1位媽媽表示，因為7歲兒子患有抽動症且每個月治療費超過人民幣2000元（約新台幣8800元），在走投無路時只有大S回覆並直接向這位媽媽索要卡號轉帳10萬元人民幣（約新台幣44萬），甚至拒絕對方「還款的承諾」表示「好好照顧孩子就可以」。

文章曝光後讓不少網友有感而發表示，「徐熙媛用行動詮釋真正的善良」。（圖／翻攝自微博）





隨著文章曝光，1名網友看到後有感而發寫下，「以前覺得藝人做了什麼好事，過一段時間就發宣傳的行為意圖太明顯，但看到大S給白血病患者母親捐款30萬的事，再聯想她去世後才有那麼多人站出來說在生活裡得到來自她的善意，可能還有更多沒被公開的善舉，這時候才真的覺得做好事就是要說」。





