大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關

台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原因無法支付大學學費，在社群平台向多位明星求助，只有大S主動回覆並立即轉帳給他。

一名來自中國陝西的網友分享，2013年逢家庭變故，急需8900元人民幣（約新台幣4萬元）的大學學費，他因情勢所迫，透過微博向多名藝人私訊求助，而大S是當時唯一回覆他的人。大S關注這名網友的微博帳號，確認情況後迅速轉帳2萬人民幣（約新台幣4萬元）給他，解決這名學生的燃眉之急。大S在匯款後不久，便取消對名學生的社群關注，維持以往低調形象。

該名學生感慨表示，雖然後來沒能唸完大學，提早出社會工作，一直想歸還這筆錢給大S，但礙於他本人的銀行卡與手機號碼已更換，當時的紀錄遺失，至今仍未歸還款項。若有機會前往台灣，一定會到大S墓前獻花，以示感謝。

