大S生前最後3年都有他陪 小S再謝具俊曄讓她的心平靜

大S紀念雕像昨在金寶山揭幕，小S於現場致詞。（翻攝具俊曄IG）

具俊曄親自為愛妻大S設計的紀念雕像昨在金寶山揭幕，大S一家、生前好友都到場，晚間具俊曄透過社群發出寫給大S的親筆信，字裡行間載滿思念，並釋出當天揭幕紀錄片，今（3日）小S轉發該影片，同時還原致詞內容，向姊夫具俊曄深深致謝。

小S去年2月痛失姊姊後，暫時淡出演藝圈，直到在金鐘舞台現身，奪獎致詞提到大S仍難忍落淚，姊妹情深，昨她在揭幕儀式上，也屢屢紅著眼眶，但仍堅強招呼前來追思的親朋好友。

今（3日）她轉發紀念雕像揭幕紀錄片，並還原昨在現場致詞內容，小S先是感謝姊夫具俊曄親自為姊姊設計雕像，讓愛著大S的人，只要想念就能到場追思，她也向出席的至親好友們致謝：「在雨中為我姊獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姊的風格了。」

小S也透露，每當深陷悲傷深淵時，她會想著，在大S離世前的3年，都是姊夫陪伴在她身邊，「一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姊」，她直言，只要這樣想，心就會平靜下來，所以真心感謝姊夫。

具俊曄昨晚在社群發布手寫信，字字都是對大S的思念，信中開頭便喊道：「熙媛，妳好嗎？」並坦言至今仍分不清現實與夢境，只希望是一場夢，具俊曄信中也不諱言「我的心好痛」、「開車前往金寶山路上常淚流不止」，最後也不忘深情告白：「下次見面的時候，我們會永遠在一起。」





