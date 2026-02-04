大S病發5天足跡曝光 醫師分析2因素釀悲劇
女星大S（徐熙媛）於去（2025）年2月3日因流感併發肺炎逝世，享年48歲。適逢逝世一週年，南韓節目《名人生老病死的秘密》特別製作專題，完整還原大S在日本發病的五天行程，令人看後不禁感到哀傷與惋惜。
據了解，S一家人在去年大年初一（1月29日）前往日本旅遊。出發前，大S已感到身體不適，但為了與家人團聚，她仍決定前往。未料，五天旅程中，她的病情不僅沒有好轉，反而逐漸惡化，最終因感染肺炎不幸猝逝。
大S病發5天足跡
當時大S猝逝的消息曝光後，震驚了眾多粉絲與演藝圈好友。近日，南韓節目也公開了她離世前的過程。節目指出，大S抵達日本後，隨即出現高燒與全身痠痛，隨著病程進入第4天（2月1日），肺炎迅速惡化並出現併發症。儘管當地醫療團隊建議轉往設備更完善的大型醫院，大S因身處異地、面對陌生醫療環境感到極度不安與恐懼，多次向家人表達「想回家」的強烈意願。家人為了滿足她的心願，緊急訂下2月2日下午返台的機票。
不過，悲劇仍無法避免。2月2日下午，在前往機場的車程中，大S突然心臟驟停。送醫後，醫療團隊展開長達14小時的心肺復甦搶救，但她仍未恢復意識，最終於隔日（2月3日）宣告不治。
南韓耳鼻喉科醫師李樂俊（이낙준）分析，大S當時試圖以「泡溫泉」緩解不適，其實非常危險，因為她長期患有先天性心臟疾病「二尖瓣脫垂」，泡湯會使血管壓力短時間內劇烈上升，讓本已負擔沉重的心臟瞬間超載。此外，李醫師指出，大S服用退燒藥後體溫看似回升，實際上是免疫系統崩潰、停止抵抗病毒的「投降信號」，這些因素最終導致悲劇發生。
