大S病逝前想回家！1關鍵肺炎加劇「最後5天足跡曝光」機場心臟驟停

女星大S（徐熙媛）於去年2月2日在日本東京因流感引發肺炎辭世，享年48歲。適逢逝世滿一周年，南韓節目《名人生老病死的秘密》近日追蹤報導，記錄丈夫具俊曄在墓前悲痛落淚的畫面，也詳細紀錄大S逝世前幾日的完整時間軸。

回顧事發經過，2025年1月29日大S與家人一同赴日旅遊，抵達後不久便出現高燒與全身不適症狀。她起初認為只要讓身體保暖即可改善，因此在飯店泡溫泉，未料此舉對本身有心臟疾病的她而言，反而造成血管壓力驟升，成為病情急轉直下的關鍵。

大S被送往急診，發現肺炎迅速惡化並出現併發症跡象，當地醫生建議立即轉送大型醫院治療，不過大S因身處異地，對住院感到不安，堅持返家休養，家人只得緊急安排2月2日返台班機並辦理出院。2月2日下午，便在前往機場途中突然心臟驟停，救護人員緊急將她送醫，醫療團隊全力搶救14小時，最終仍無法救回。

對此，節目也訪問耳鼻喉科醫師李洛俊，指出，大S的直接死因推測為急性肺炎，屬感染引發的肺部嚴重發炎反應，「雖然肺炎本身並不少見，但短時間內惡化至如此程度，確實相當罕見。」

