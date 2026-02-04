大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
節目內容提到，大S旅日期間感染流感，後續出現肺炎與敗血症症狀。病情加重後，她多次向家人表示想回台休養，因此家屬安排返台治療。不料在前往機場途中，她突然心臟停止跳動，被緊急送往附近醫院，歷經14小時搶救仍宣告不治，死因為敗血症引發多重器官衰竭。
節目分析，大S本身患有先天性心臟二尖瓣脫垂、癲癇，以及妊娠毒血症後遺症，免疫力較弱，感染後容易快速引發心肺功能衰竭。當時載送她的司機也轉述，她在車上已出現嘴唇發紫、雙眼緊閉的情況，狀態相當危急。
部分觀眾對家屬當時選擇返台治療提出質疑，認為病況嚴重時不應移動，可能影響救治時機，也有人質疑未安排專業醫療轉運。不過節目組說明，返台是尊重大S「回家治療」的意願，實際醫療決策仍須以正式醫療紀錄為準。
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。近日適逢她逝世一週年，南韓KBS一檔節目3日播出特別特輯，首度公開大S生命最後5天的足跡，除了透露大S生前赴機場途中、突發心臟驟停的心碎細節外，有醫師在節目上曝光大S病情惡化、最終不幸病逝日本的關鍵主因。
去年大S徐熙媛2月在日本與家人旅遊途中，因流感轉肺炎驟逝的噩耗，韓國《名人生老病死的祕密》節目邀請耳鼻喉科專科醫師李洛俊（이낙준，音譯）進行專業解讀。李洛俊分析，一般人感染流感或許能痊癒，但對於有心臟基礎疾病的患者而言，病毒攻擊引發的連鎖反應截然不同。他強調，徐熙媛過去生產時經歷的妊娠中毒症病史，加上先天心臟問題，是導致病情急轉直下的關鍵因素，這在醫學上其實早有跡可循。 就在節目播出前夕，徐熙媛的丈夫具俊曄昨(2)日選在愛妻離世一週年這天，前往金寶山追思園區。他為親手設計製作的紀念雕像舉行揭幕儀式，象徵這段橫跨20年的情緣永恆不滅。 儀式現場，具俊曄朗讀親筆信時情緒一度潰堤。他表示自己每天早上在空蕩房間醒來，至今仍分不清是夢境或現實，開車時只要想起妻子喜愛的食物，淚
大S病發5天足跡曝光 醫師分析2因素釀悲劇
大S（徐熙媛）去年2月在日本東京因流感併發肺炎過世，享年48歲。韓國綜藝節目近日播出大S逝世一周年特輯，回顧她生前點滴，並揭露她與前夫汪小菲及前婆婆張蘭之間的爭議。主持人李燦源對節目中曝光的汪小菲與張蘭行徑感到震驚，直言「瘋了嗎？」
大S離世滿一年，至今粉絲想起來仍無限感傷，由老公具俊曄親手設計的紀念雕像也在2日順利完成揭幕儀式，當天到場參加的阿雅，事後也透過社群發聲，感慨坦言見到雕像那刻：「最懂熙媛的人，就是具俊曄」。
尿酸已不再只是痛風的指標，更是代謝系統最早亮起的警示燈。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，許多人在血糖正常、體重看似正常時，尿酸就已經開始上升，這個順序值得重視。
臺中一名70多歲的男子日前前往東區新民市場採買時，因未按時服用藥物，突發肢體劇烈顫
全台「貓派」勢力正式超越汪星人！根據農業部2025年寵物登記資料顯示，全台貓隻登記數首度超越犬隻，象徵「貓系生活」已成主流。
影音中心／陳沛妤女星大S（徐熙媛）在逝世滿一周年之際，丈夫具俊曄親自為她設計紀念雕像，於2日下午2點舉行揭幕儀式。當代知名藝術家李承道，經...
女星大S（徐熙媛）於去年2月2日在日本東京因流感引發肺炎辭世，享年48歲。適逢逝世滿一周年，南韓節目《名人生老病死的秘密》近日追蹤報導，記錄丈夫具俊曄在墓前悲痛落淚的畫面，也詳細紀錄大S逝世前幾日的完整時間軸。
疾管署今(3)日表示，依據農業部防檢署監測資料，我國禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒(簡稱H5N1)案例以來，累計禽場確診案件已達135件，集中於12月至3月之間，今(2026)年截至1月30日即有7件案例場。受H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒，疾管署呼籲民眾落實「5要6不」防疫原則。
為防範動物傳人新型A型流感病例出現，疾管署發言人林明誠（左）3日建議民眾於日常生活中落實「5要6不」防疫原則。
曾被譽為TVB「御用八婆」的72歲女星李楓（原名李惠歡），2020年經紀合約屆滿後，就淡出演藝圈，搬進養老院。近日，有網友分享她在養老院生活的近照，引起關注。
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）2025年2月初因流感併發肺炎，病逝於日本東京，年僅48歲。本（2）月2日適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄打造的紀念雕像揭幕儀式。「酷龍」隊友姜元來也坐著輪椅現身，他事後也透過社群分享去（2025）年祭拜大S的情景，透露具俊曄在墓前的這番話和舉動，直接逼哭他、讓他一口飯也吃不下。
大陸黑龍江省齊齊哈爾市一間養老院昨天下午驚傳火災，大火蔓延迅速，多人來不及逃生，目前已知釀5死4傷。有陸媒報導，涉事養老院曾佔用疏散通道挨罰。
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥，近日傳出與友人聚餐後發生腦溢血，並於今(4日)下午進行手術，目前在加護病房觀察。
女星大S（徐熙媛）於 2026 年 2 月 2 日逝世屆滿一週年，丈夫具俊曄與眾多親友齊聚金寶山墓園，為紀念雕像「熙媛的永恆軌道」舉行正式揭幕儀式。然而，在感人的儀式現場，外界注意到大S的一對子女並未現身，引發網友討論。對此，汪小菲的妻子馬筱梅（Mandy）也針對孩子們的近況做出回應。
2/4日是立春，二十四節氣之首「立春」。這不僅代表冬天的結束，更是大地萬物甦醒、陽氣生發的開始。台灣俗諺常說「春天後母面」，形容入春後天氣猶如翻書，忽冷忽熱、陰晴不定。所以這個節氣最容易因為疏忽氣溫變化而感冒。而站在中醫觀點，春季更是「養肝」的黃金關鍵期。 為什麼春天要養肝？ 中醫診所賴俊宏中醫師指出，中醫養生講究「順時而為」。《黃帝內經》提到：「人以天地之氣生，四時之法成。」在五行學說中，春季屬木，對應人體的肝臟。春天萬物「升發」，肝氣也隨之旺盛。但若沒調理好，就容易產生肝病，如肝火過旺或肝氣鬱結，不僅容易疲勞、口苦咽乾，更可能引發舊疾。 肝臟是最沉默的器官 出事時往往已經太晚 肝臟是個「沉默的器官」。它負擔著人體精密的解毒與代謝工作，卻沒有痛覺神經。根據衛福部近年死因統計，肝癌與慢性肝病長期位居國人十大死因前列。目前台灣的慢性肝炎以 B 型與 C 型肝炎為大宗，臨床以身體疲倦食慾減退、噁心、上腹部不適為主要症狀，部分病人則有黃疸或發燒的情況，若未積極追蹤與治療，將來可能演變成肝硬化，甚至肝癌的發生，絕不可輕忽。所以若出現不明原因的疲倦、食慾減退或噁心，千萬別只當作「太累」，這可能是
2人都哭了！具俊曄背「酷龍」姜元來爬階梯探亡妻 悲喊：來跟熙媛打招呼
具俊曄2日為愛妻大S（徐熙媛）過世一週年舉辦紀念雕像揭幕儀式，「酷龍」隊友姜元來儘管行動不便，仍特地來台追思。姜元來回顧，去年來台時，具俊曄背著他爬上階梯到大S墓園探視的情景，外界透過貼文得以一窺具俊曄這一年來如何思念大S的點滴，讓人看了鼻酸。