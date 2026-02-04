大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光

韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。

節目內容提到，大S旅日期間感染流感，後續出現肺炎與敗血症症狀。病情加重後，她多次向家人表示想回台休養，因此家屬安排返台治療。不料在前往機場途中，她突然心臟停止跳動，被緊急送往附近醫院，歷經14小時搶救仍宣告不治，死因為敗血症引發多重器官衰竭。

節目分析，大S本身患有先天性心臟二尖瓣脫垂、癲癇，以及妊娠毒血症後遺症，免疫力較弱，感染後容易快速引發心肺功能衰竭。當時載送她的司機也轉述，她在車上已出現嘴唇發紫、雙眼緊閉的情況，狀態相當危急。

部分觀眾對家屬當時選擇返台治療提出質疑，認為病況嚴重時不應移動，可能影響救治時機，也有人質疑未安排專業醫療轉運。不過節目組說明，返台是尊重大S「回家治療」的意願，實際醫療決策仍須以正式醫療紀錄為準。

