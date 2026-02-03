大S病逝周年登熱搜！韓電視台製作特輯 《外科重症中心》原作曝「致命關鍵」

大S紀念雕像由具俊曄親自設計。翻攝李承道臉書



昨天（2／2）是女星大S（徐熙媛）病逝1週年忌日，相關新聞也登上南韓網路熱搜，連南韓KBS電視台也特地派團隊來台灣拍攝，製作《名人生老病死的祕密》的特輯。其中除了講述大S與具俊曄超越生死的愛情之外，更由李洛俊醫師，從醫學角度剖析大S染流感後肺炎為何如此致命？

具俊曄與姜元來當年組成「酷龍」，除了在韓國紅極一時，甚至港台東南亞都有不少粉絲，姜元來昨天坐著輪椅，現身大S雕像揭幕追思儀式。另外，就連SJ始源也特地來台參加，看得出來具俊曄在韓國演藝圈的地位。

南韓電視台KBS節目《名人生老病死的祕密》更特別飛來台灣製作特輯，《外傷重症中心》原作者李洛俊醫師也是節目班底之一。李洛俊說，由於大S生前患有先天性心臟疾病「二尖瓣脫垂症」，過去在生產時，也曾因子癇前症（妊娠毒血症）陷入昏迷，李洛俊直言，「這正是此次悲劇的關鍵導火線！」

具俊曄與大S的愛，也成為韓網熱搜話題。資料照片

李洛俊表示，當病毒侵入本身有心臟基礎疾病的患者體內時，就會引發一連串致命反應，這進一步解釋為何大S不存在「只是普通感冒」的安全區間，這也讓在場主持人及嘉賓都大為震驚，主持人也特別提醒觀眾務必小心留意。

具俊曄昨也在愛妻大S雕像揭幕儀式，穿上27年前大S送他的大衣，具俊曄說大S常自嘲是從外星來的，因此設計出9個方塊代表九大行星，而「9」正是大S的幸運數字。具俊曄表示：「我要幫她打造一個專屬於她的銀河系，讓這份愛持續運行。」

