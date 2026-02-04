大S病逝完整時間軸！致命主因曝「高燒與感染泡溫泉」還吃退燒藥奪命

娛樂中心／台北報導

女星大S（徐熙媛）2日逝世滿一周年，南韓節目近日播出專題內容，完整還原她從發病到離世短短5天的關鍵經過。節目同時邀請醫師分析指出，讓病情急轉直下的主因，與「泡溫泉」及「服用退燒藥」密切相關，恐讓身體免疫系統形同「投降」，錯失搶救時機。

南韓節目《名人生老病死的秘密》整理出大S離世的完整時間軸。節目指出，大S於2025年1月29日與家人前往日本箱根旅遊，抵達後不久便出現高燒、全身痠痛等流感症狀。她當時認為只要讓身體保暖即可改善，因而選擇在飯店內泡溫泉舒緩不適，未料卻成為病情惡化的關鍵轉折。

節目分析，大S本身患有心臟二尖瓣脫垂等心臟疾病，在高燒與感染狀態下泡溫泉，容易使血管壓力急遽上升，對心臟造成額外負擔。隨後她被送往急診，診斷為肺炎且病情迅速惡化，甚至出現併發症，當地醫療團隊因此建議立即轉送至大型醫院。節目也提到，大S因身在異地，對住院與治療感到不安，強烈希望返家休養，家屬遂緊急安排2月2日返台班機並辦理出院手續。不料，在前往機場途中，她於車內突然心臟驟停，緊急送醫後歷經長達14小時的心肺復甦與加護治療，仍於2月2日宣告不治。

南韓節目談大S離世原因。（圖／翻攝自韓網）

南韓知名耳鼻喉科醫師李樂俊（이낙준）進一步解析病情關鍵，他指出大S的心臟瓣膜原本就較為鬆弛，心臟必須長時間過度運作，在感染與高燒狀態下，更容易導致功能快速下降。此時若再泡溫泉，熱水會使肺血管壓力上升，可能引發急性心衰竭與肺水腫，對虛弱的心臟而言極具風險。

此外李樂俊也提醒，服用退燒藥後體溫下降，並不一定代表病情好轉。對於慢性病患者而言，這可能是免疫系統無力再對抗病毒的警訊，「體溫下降有時反而是身體選擇放棄戰鬥的信號」。因此，當醫療團隊建議轉送大型醫院時，正是基於對病情急速惡化的高度警覺。

