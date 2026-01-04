大S病逝將滿一年！具俊曄新年赴墓碑跪地擦拭 哀慟畫面曝

女星大S（徐熙媛）於2025年2月不幸因流感併發肺炎去世，這一消息震驚了整個演藝圈，令許多親友及粉絲至今難以平復情緒。隨著她的離世接近一年，相關話題仍然在網路上持續發酵，特別是其丈夫具俊曄的近況再度引發外界關注。

具俊曄現身金寶山陪伴大S。（圖／翻攝自小紅書）

近日，有網友在社交平台分享，於1月3日新年期間在台北金寶山墓園目擊具俊曄前往探望已故妻子。據描述，具俊曄當天穿著低調，神情落寞，並專心地擦拭墓碑，這一動作讓許多網友感到心疼，紛紛留言表達不捨，並希望他能早日走出悲傷。

自從大S去世後，具俊曄多次被目擊前往墓地陪伴妻子，曾經帶著平板播放大S生前的表演，並準備她喜愛的食物進行祭拜。這些行為引發了外界的廣泛討論，雖然意見不一，但大多數人仍以關心和祝福的態度期待他能在時間的陪伴下逐漸走出傷痛。

