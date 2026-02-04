大S病逝一年／Elly、Lily談家人教會的事：她是最深刻榜樣，學會珍惜彼此
「你快看這個，我真的不行了。」一走進專訪用的休息室，就撞見姊妹倆湊在一起看著手機裡的影片，笑得前仰後合。「我們兩個總是有共同的笑點，」她們邊笑邊說，「但旁邊的人常常搞不清楚，我們到底在笑什麼。」
那些只有彼此才懂的笑點
拍攝空檔，兩人會因為一個眼神、一個動作笑到久久不能自已，那是多年相處累積的專屬密碼，不需解釋。一起工作時，這份親密讓她們感到安心。休息室可以聊天，鏡頭前有人陪伴。Lily喜歡在姊姊擺出時尚姿勢時悄悄耳語，Elly常常忍不住笑場，只能低聲提醒她不要再說了。這樣的互動，讓鎂光燈不再刺眼。
▲ Elly：亮片連身短褲、金屬項鍊（BOTH BY GUCCI）。（圖：ELLE）
Elly與Lily這對姊妹，正站在人生剛剛分岔、卻仍緊緊相望的位置。一個剛離開家，走進全然陌生的學習環境；一個剛完成屬於自己的第一場畫展，把內心世界攤在眾人眼前。她們都在成長，也都在學習，如何把「離開」與「留下」同時安放心裡。
回想第一次分開的時刻
「我們從小就一起生活，很多事情都有人在旁邊。剛開始那段時間，會覺得心裡空了一塊，有一點寂寞，也特別想家人。」被問到剛分開時有沒有哭過，她點點頭，「有，但後來慢慢習慣，就好了。」
也正是在這樣的過程裡，Elly開始學會獨立。剛去到美國就讀大學的她，很快安排起自己的生活，即使沒有家人在身邊即時回應，也學會為每個決定負責。「像我現在很會做飯。」她笑著說，「以前完全不會，連煎個蛋都可能煎焦。」現在，她能自己買食材、自己下廚。眼睛突然亮起的那一刻，她說：「我最拿手的是媽媽教的鮭魚蒸飯！」問及分享這道菜給媽媽時，會不會覺得很驕傲？她笑了，「媽媽說我根本是偷偷學她的，哈哈哈。」
▲ Lily：淺色綁帶風衣、印花絲巾（BOTH BY BURBERRY）。（圖：ELLE）
「生活本身其實沒那麼困難，」她又補充道，「只是比較難適應，身邊少了一個一直在的人。」那個人，就是Lily。從小到大，她們一起醒來、一起出門、一起被大人催促動作快一點。當這個位置空下來，心裡出現的一小塊空白，安靜地讓人第一次意識到思念的重量。聊起那段陪姊姊在國外校園安頓的日子，Lily眼角竟忽然泛起淚光：「那時候想到沒辦法和姊姊一起回台灣，我就忍不住掉眼淚了。」Elly坐在旁邊，輕輕拍著她的背，沒有說話，只是陪著。姊妹之間深藏的默契與情感，流動得自然又真實。
畫室裡的壓力與依靠
Lily的挑戰，則發生在畫室裡。剛結束人生首場個展《Prey of Prey》的她，在前期籌備的過程裡，靈感總是來得快去得也快。創作既療癒，又充滿壓力，每一筆都在問自己夠不夠好。她常常畫到一半停下來，反覆思考題材是否正確，作品是否完成得了。
每當心裡的懷疑再次襲來，Lily第一時間會去敲姊姊的房門，尋求那份熟悉的安定。「我不是想要技術上的建議，只是希望有人看到我，接住我。」Elly總是給她鼓勵：「這很特別，不過，這就是你的風格。」沒有專業評分，也沒有溫暖雞湯，而是看見Lily真正想傳達的意念，正因如此，她才能繼續畫下去。畫展結束後，她感到前所未有的開心。不是因為完成了什麼，而是在撐不下去的過程裡，她並不孤單。
你眼中的我，和別人不一樣
她們對彼此最早的記憶帶著一點荒謬。Lily提到，媽媽曾經在歌裡放進一段童年錄音，開頭是Elly用稚嫩的奶音喊著：「I hate 妹妹」。那句話後來成了家裡的笑談，也在Lily心裡，刻下對姊姊最初的印象。
Elly回想，自己只是個愛唱反調的小孩。原本應該說「I love 妹妹」，她偏要唱反的那句。那時，她不懂怎麼處理突然多了一個人分享注意力的感覺，只知道心裡有點吃醋，但隨著時間流逝，她才明白，自己身邊，多了一件美好的事。長大之後，她們看見彼此更多層次。Elly覺得，Lily一直善良而開朗，會自然地關心身邊的人，情緒來得快，也去得快。Lily則覺得姊姊外表成熟冷靜，內心卻住著一個小小孩子──會看動漫，生活中也常常有卡關的時候，對一些瑣碎事情會手足無措。
▲ Lily：黑色西裝外套、西裝長褲、黑色襯衫、黑色跟鞋、GG耳環（ALL BY GUCCI）。（圖：ELLE）
兩人的不同，在日常中表露無遺。Lily做事憑直覺，想到就行動；Elly習慣先分析，再決定。就連解數學題的方式，都像是兩種性格的縮影──一個先寫，一個先拆解；也因此，她們彼此欣賞：Elly羨慕妹妹的感性與共情能力，Lily仰望姊姊的理性與穩定。雖然性格不同，但她們總能互相呼應，像拼圖般完整彼此。
在被看見的年紀，學會照顧自己
在拍攝現場，她們總會不自覺地互相照應。輪到Elly單人拍攝時，鏡頭外的Lily就是最大的粉絲：「好漂亮，超漂亮！」輪到Lily拍攝時，Elly也會給她滿滿的情緒價值。面對外界關注，她們並非毫無壓力。Elly說，剛開始接觸演藝相關工作時，外界聲音讓她不太適應，後來靠著家人與朋友的分享，才漸漸學會分辨哪些建議值得聽進去，哪些可以隨風而過；Lily則找到自己的方式──甜點、動漫，還有角色帶來的陪伴，成為情緒出口。在這些看似微小的日常裡，她們慢慢建立起面對世界的韌性。
不過時的幽默，姊妹眼中的小S
多年來，外界總習慣將這對氣質出眾的姊妹，與媽媽小S年輕時的不羈形象塑造出有趣的反差感，但其實她們和媽媽之間有許多可愛的小連結。Elly說：「我們會一起追動漫，像《一拳超人》就是媽媽先看完，再推薦給我，然後說：『欸，你知道《一拳超人》嗎？』」Lily則回想起她們3人睡覺的習慣，「我們一定要抱著一個娃娃或小物件才能入睡。」
如今，許多年輕人喜歡轉發小S以前節目上的搞笑片段，對她多年不過時的笑點讚嘆不已。被問到身為年輕世代，能不能接上這些共鳴，姊妹倆都點頭如搗蒜。Lily分享她最愛的一個片段：「媽媽在《康熙來了》模仿一個女生的表情，好像叫葦萱，我超愛那個梗圖，私下還會偷偷學那個表情。」Elly迫不及待補充：「我最喜歡的是她在節目上和周杰倫演打架，周杰倫說『放馬過來』，媽媽就回：『我沒養馬！』」
▲ Elly：GG印花綁帶上衣、GG印花裙、GG印花長靴、銀色項鍊（ALL BY GUCCI）。（圖：ELLE）
姊妹倆忍不住笑出聲，眼裡閃著光。這些片段就像是媽媽的小魔法，無論時間怎麼過，都能讓她們驚呼又佩服，幽默、機智，又完全不可取代。
珍惜當下，永遠守護對方的存在
除了媽媽，姨媽大S也是姊妹倆感情深厚的榜樣。「她們從小就是我們的模範，也一直教我們，只有姊妹和家人會永遠支持你，不管你做什麼事情。」Elly緩緩說道：「我覺得要更懂得珍惜，不能等到真正失去才開始想念。」Lily笑著補充：「我現在都會忍不住一直打給姊姊，我甚至連在外面找不到廁所也會打給她，有一次打給她，只是單純想問她：『姊姊，你還醒著嗎？』我是不是很貼心？」
▲ 黑色西裝外套、西裝長褲、黑色襯衫、GG耳環（ALL BY GUCCI）。Elly：亮片連身短褲、蕾絲絲襪、金屬項鍊、金屬戒指（ALL BY GUCCI）。（圖：ELLE）
問到在人生旅程中，對方扮演了什麼角色，Lily難得嚴肅了起來：「對我來說，她有很多身份，她是家人、朋友、姊妹、知己。在不同的情況下，她會展現不同的一面。」Elly接著附和：「但在我眼裡，她始終如一。每個角色都融合在一起，對我來說，是個生命中無可取代的人。」
Lily咯咯笑了起來，補上小趣事：「以前學校要寫國文報告，我竟然全篇都在讚美姊姊，有人還說我像個『姊姊的小粉絲』。我自己看了也覺得好傻，可是那就是我對姊姊的憧憬！」Elly馬上害羞了起來：「我們都是彼此的小粉絲！」
Lily崇拜姊姊的用功與自律，看著Elly能長時間專注、一步步靠近目標；每當遇到問題，她第一個想到的，總是問姊姊。Elly則欣賞妹妹在無人注視的地方付出的努力。無論創作還是對外貌的要求，Lily都近乎嚴格地要求自己。她們都明白，對方的光芒，源自那些看不見的地方。
願妳的青春無畏前行
她們對彼此的祝福很簡單：希望你健康，希望你快樂，希望你能走在自己想走的路上，找到真正喜歡的事，並有勇氣走下去。青春對她們而言，不是一個完成式，而是一個正在進行的狀態。它存在於電話那頭的聲音，存在於畫布上的顏色，也存在於分開之後仍然緊密相連的心。
當年兩個一起在花園追蜘蛛的女孩，現在各自奔往不同的方向，卻始終知道，回頭，總會看見同一雙熟悉的眼睛。
更多eNews報導
颱風季來了！10天後恐現「颱風窩」 氣象專家示警：規模恐超丹娜絲
賀瓏「公開天殘遺書」掀議！友人怒揭真相 凱莉不捨5字力挺被讚爆
其他人也在看
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
強忍悲傷追思大S！小S再發聲：真的很感謝我姊夫
女星大S（徐熙媛）去世於2026年2月2日滿一周年，具俊曄親自設計的紀念雕像在台北揭幕。妹妹小S繼去年金鐘獎後再度公開露面，全程面帶微笑，努力圓滿姐姐的遺願，雖然內心悲傷，卻仍然展現出堅強的一面。然而，稍早3日晚間她在社交媒體上發文，感謝姐夫具俊曄為大S設計如此美麗的雕像，並希望所有愛著大S的人在思念她時，能來到這裡與她對話。
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
真人版《排球少年》神還原！西田有志「高速滑跪道歉」全球爆紅，本人幽默回應了
日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
王心凌吳克群「同車返家」全被拍！曖昧19年爆熱戀 雙方回應了
吳克群與王心凌曖昧情傳19年，去年9月被爆料在上海、台北同進同出，女方事後僅低調表示「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶」，並未正面回應。未料，兩人今（4）日又被爆聚餐後同車返回香閨，雙方經紀公司也回應了。
po文感謝具俊曄為大S設計雕像 小S提媽媽的心：洞應該被填滿了
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，丈夫具俊曄為她設計了「熙媛的永恆軌道」紀念雕像，並於昨（2）日正式對外揭幕。相關畫面曝光引發熱議，小S（徐熙娣）今（3）日po文，感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了一個這麼美的雕像，「當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」。
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。