大S病逝一年／Elly、Lily談家人教會的事：她是最深刻榜樣，學會珍惜彼此

「你快看這個，我真的不行了。」一走進專訪用的休息室，就撞見姊妹倆湊在一起看著手機裡的影片，笑得前仰後合。「我們兩個總是有共同的笑點，」她們邊笑邊說，「但旁邊的人常常搞不清楚，我們到底在笑什麼。」

那些只有彼此才懂的笑點

拍攝空檔，兩人會因為一個眼神、一個動作笑到久久不能自已，那是多年相處累積的專屬密碼，不需解釋。一起工作時，這份親密讓她們感到安心。休息室可以聊天，鏡頭前有人陪伴。Lily喜歡在姊姊擺出時尚姿勢時悄悄耳語，Elly常常忍不住笑場，只能低聲提醒她不要再說了。這樣的互動，讓鎂光燈不再刺眼。

▲ Elly：亮片連身短褲、金屬項鍊（BOTH BY GUCCI）。（圖：ELLE）

Elly與Lily這對姊妹，正站在人生剛剛分岔、卻仍緊緊相望的位置。一個剛離開家，走進全然陌生的學習環境；一個剛完成屬於自己的第一場畫展，把內心世界攤在眾人眼前。她們都在成長，也都在學習，如何把「離開」與「留下」同時安放心裡。

回想第一次分開的時刻

「我們從小就一起生活，很多事情都有人在旁邊。剛開始那段時間，會覺得心裡空了一塊，有一點寂寞，也特別想家人。」被問到剛分開時有沒有哭過，她點點頭，「有，但後來慢慢習慣，就好了。」

也正是在這樣的過程裡，Elly開始學會獨立。剛去到美國就讀大學的她，很快安排起自己的生活，即使沒有家人在身邊即時回應，也學會為每個決定負責。「像我現在很會做飯。」她笑著說，「以前完全不會，連煎個蛋都可能煎焦。」現在，她能自己買食材、自己下廚。眼睛突然亮起的那一刻，她說：「我最拿手的是媽媽教的鮭魚蒸飯！」問及分享這道菜給媽媽時，會不會覺得很驕傲？她笑了，「媽媽說我根本是偷偷學她的，哈哈哈。」

▲ Lily：淺色綁帶風衣、印花絲巾（BOTH BY BURBERRY）。（圖：ELLE）

「生活本身其實沒那麼困難，」她又補充道，「只是比較難適應，身邊少了一個一直在的人。」那個人，就是Lily。從小到大，她們一起醒來、一起出門、一起被大人催促動作快一點。當這個位置空下來，心裡出現的一小塊空白，安靜地讓人第一次意識到思念的重量。聊起那段陪姊姊在國外校園安頓的日子，Lily眼角竟忽然泛起淚光：「那時候想到沒辦法和姊姊一起回台灣，我就忍不住掉眼淚了。」Elly坐在旁邊，輕輕拍著她的背，沒有說話，只是陪著。姊妹之間深藏的默契與情感，流動得自然又真實。

畫室裡的壓力與依靠

Lily的挑戰，則發生在畫室裡。剛結束人生首場個展《Prey of Prey》的她，在前期籌備的過程裡，靈感總是來得快去得也快。創作既療癒，又充滿壓力，每一筆都在問自己夠不夠好。她常常畫到一半停下來，反覆思考題材是否正確，作品是否完成得了。

每當心裡的懷疑再次襲來，Lily第一時間會去敲姊姊的房門，尋求那份熟悉的安定。「我不是想要技術上的建議，只是希望有人看到我，接住我。」Elly總是給她鼓勵：「這很特別，不過，這就是你的風格。」沒有專業評分，也沒有溫暖雞湯，而是看見Lily真正想傳達的意念，正因如此，她才能繼續畫下去。畫展結束後，她感到前所未有的開心。不是因為完成了什麼，而是在撐不下去的過程裡，她並不孤單。

你眼中的我，和別人不一樣

她們對彼此最早的記憶帶著一點荒謬。Lily提到，媽媽曾經在歌裡放進一段童年錄音，開頭是Elly用稚嫩的奶音喊著：「I hate 妹妹」。那句話後來成了家裡的笑談，也在Lily心裡，刻下對姊姊最初的印象。

Elly回想，自己只是個愛唱反調的小孩。原本應該說「I love 妹妹」，她偏要唱反的那句。那時，她不懂怎麼處理突然多了一個人分享注意力的感覺，只知道心裡有點吃醋，但隨著時間流逝，她才明白，自己身邊，多了一件美好的事。長大之後，她們看見彼此更多層次。Elly覺得，Lily一直善良而開朗，會自然地關心身邊的人，情緒來得快，也去得快。Lily則覺得姊姊外表成熟冷靜，內心卻住著一個小小孩子──會看動漫，生活中也常常有卡關的時候，對一些瑣碎事情會手足無措。

▲ Lily：黑色西裝外套、西裝長褲、黑色襯衫、黑色跟鞋、GG耳環（ALL BY GUCCI）。（圖：ELLE）

兩人的不同，在日常中表露無遺。Lily做事憑直覺，想到就行動；Elly習慣先分析，再決定。就連解數學題的方式，都像是兩種性格的縮影──一個先寫，一個先拆解；也因此，她們彼此欣賞：Elly羨慕妹妹的感性與共情能力，Lily仰望姊姊的理性與穩定。雖然性格不同，但她們總能互相呼應，像拼圖般完整彼此。

在被看見的年紀，學會照顧自己

在拍攝現場，她們總會不自覺地互相照應。輪到Elly單人拍攝時，鏡頭外的Lily就是最大的粉絲：「好漂亮，超漂亮！」輪到Lily拍攝時，Elly也會給她滿滿的情緒價值。面對外界關注，她們並非毫無壓力。Elly說，剛開始接觸演藝相關工作時，外界聲音讓她不太適應，後來靠著家人與朋友的分享，才漸漸學會分辨哪些建議值得聽進去，哪些可以隨風而過；Lily則找到自己的方式──甜點、動漫，還有角色帶來的陪伴，成為情緒出口。在這些看似微小的日常裡，她們慢慢建立起面對世界的韌性。

不過時的幽默，姊妹眼中的小S

多年來，外界總習慣將這對氣質出眾的姊妹，與媽媽小S年輕時的不羈形象塑造出有趣的反差感，但其實她們和媽媽之間有許多可愛的小連結。Elly說：「我們會一起追動漫，像《一拳超人》就是媽媽先看完，再推薦給我，然後說：『欸，你知道《一拳超人》嗎？』」Lily則回想起她們3人睡覺的習慣，「我們一定要抱著一個娃娃或小物件才能入睡。」

如今，許多年輕人喜歡轉發小S以前節目上的搞笑片段，對她多年不過時的笑點讚嘆不已。被問到身為年輕世代，能不能接上這些共鳴，姊妹倆都點頭如搗蒜。Lily分享她最愛的一個片段：「媽媽在《康熙來了》模仿一個女生的表情，好像叫葦萱，我超愛那個梗圖，私下還會偷偷學那個表情。」Elly迫不及待補充：「我最喜歡的是她在節目上和周杰倫演打架，周杰倫說『放馬過來』，媽媽就回：『我沒養馬！』」

▲ Elly：GG印花綁帶上衣、GG印花裙、GG印花長靴、銀色項鍊（ALL BY GUCCI）。（圖：ELLE）

姊妹倆忍不住笑出聲，眼裡閃著光。這些片段就像是媽媽的小魔法，無論時間怎麼過，都能讓她們驚呼又佩服，幽默、機智，又完全不可取代。

珍惜當下，永遠守護對方的存在

除了媽媽，姨媽大S也是姊妹倆感情深厚的榜樣。「她們從小就是我們的模範，也一直教我們，只有姊妹和家人會永遠支持你，不管你做什麼事情。」Elly緩緩說道：「我覺得要更懂得珍惜，不能等到真正失去才開始想念。」Lily笑著補充：「我現在都會忍不住一直打給姊姊，我甚至連在外面找不到廁所也會打給她，有一次打給她，只是單純想問她：『姊姊，你還醒著嗎？』我是不是很貼心？」

▲ 黑色西裝外套、西裝長褲、黑色襯衫、GG耳環（ALL BY GUCCI）。Elly：亮片連身短褲、蕾絲絲襪、金屬項鍊、金屬戒指（ALL BY GUCCI）。（圖：ELLE）

問到在人生旅程中，對方扮演了什麼角色，Lily難得嚴肅了起來：「對我來說，她有很多身份，她是家人、朋友、姊妹、知己。在不同的情況下，她會展現不同的一面。」Elly接著附和：「但在我眼裡，她始終如一。每個角色都融合在一起，對我來說，是個生命中無可取代的人。」

Lily咯咯笑了起來，補上小趣事：「以前學校要寫國文報告，我竟然全篇都在讚美姊姊，有人還說我像個『姊姊的小粉絲』。我自己看了也覺得好傻，可是那就是我對姊姊的憧憬！」Elly馬上害羞了起來：「我們都是彼此的小粉絲！」

Lily崇拜姊姊的用功與自律，看著Elly能長時間專注、一步步靠近目標；每當遇到問題，她第一個想到的，總是問姊姊。Elly則欣賞妹妹在無人注視的地方付出的努力。無論創作還是對外貌的要求，Lily都近乎嚴格地要求自己。她們都明白，對方的光芒，源自那些看不見的地方。

願妳的青春無畏前行

她們對彼此的祝福很簡單：希望你健康，希望你快樂，希望你能走在自己想走的路上，找到真正喜歡的事，並有勇氣走下去。青春對她們而言，不是一個完成式，而是一個正在進行的狀態。它存在於電話那頭的聲音，存在於畫布上的顏色，也存在於分開之後仍然緊密相連的心。

當年兩個一起在花園追蜘蛛的女孩，現在各自奔往不同的方向，卻始終知道，回頭，總會看見同一雙熟悉的眼睛。

