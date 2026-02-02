大S病逝一週年！七仙女齊現身紀念雕像揭幕「獨缺Makiyo」 經紀人出面曝原因

大S離世滿一週年，家屬與親友、「華岡七仙女」大S閨蜜團齊聚金寶山為其紀念雕像揭幕，場面哀而溫柔，然而七仙女中獨缺Makiyo。（翻攝自臉書）

女星大S（徐熙媛）於去年（2025）2月2日病逝，至今屆滿1週年。S家選在昨（2日）於金寶山為大S設立的紀念雕像舉行揭幕儀式，生前親友齊聚現場追思，氣氛哀而不傷。其中「七仙女」成員阿雅、吳佩慈、范瑋琪、范曉萱現身致意，引發外界關注；至於未到場的Makiyo，經紀人也對外回應說明。

大S一週年忌日選在金寶山

昨日下午，老公具俊曄親手揭開覆蓋在雕像上的粉色棉布，儀式正式開始。現場畫面中，S媽在看見雕像瞬間情緒潰堤，快步上前擁抱雕像，隨後也與具俊曄相擁，場面令人動容。細雨中，親友們靜靜陪伴，共同見證這重要時刻。

「想念大S時可以來看看她」小S哽咽致詞 感謝具俊曄

儀式中，小S徐熙娣代表家屬發言，感謝具俊曄親自為大S設計紀念雕像，並表示，希望所有愛著大S的人，在思念湧現時，都能來這裡與她說說話。她也向到場的親友致謝，提到當天細雨綿綿，「今天如果是大太陽，就不是我姊的風格了」，一番話讓現場親友紅了眼眶。

七仙女合體追思

揭幕儀式尾聲，小S帶領姐妹們低聲吟唱〈姐妹們的聚會〉，歌聲中夾雜哽咽，眾人相互擁抱後，依序將菊花放置在雕像前表達思念。隨後，包括具俊曄、小S、許雅鈞、范曉萱、范瑋琪、黑人陳建州、吳佩慈、賈永婕、蔡康永等親友，也在雕像前合影留念，定格這具有紀念意義的一刻。

Makiyo缺席大S雕像揭幕？

對於外界注意到「七仙女」成員之一的Makiyo未出席揭幕儀式，其經紀人回應表示，Makiyo已透過影片方式表達對大S的思念與感謝，並透露未來也會另擇時間前往金寶山探望。

