大S病逝1周年！白冰冰心疼具俊曄 當場淚崩「想給他大大的擁抱」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／新北報導

資深藝人白冰冰領軍主持的《超級冰冰Show》，於今（5）日在新北舉行媒體活動，談到女星大S於2日離世1周年，具俊曄為愛妻打造的紀念雕像揭幕儀式也在同天舉行，白冰冰談到此事，感傷不已，直言想要給具俊曄一個溫暖的擁抱。

白冰冰談大S過世，想到女兒白曉燕，當場淚崩。（圖／記者吳雨婕攝）

身為演藝圈大姐大的白冰冰，透露今年光是紅包就包出去100多萬，「我被人家說『因為妳那麼大牌，紅包不能包太少』，所以就讓大家皆大歡喜。」去年、今年都工作滿檔，她坦言忙到沒時間休息，「我沒在睡覺的時間都在運籌帷幄。」她笑說有人問她怎麼保養，她自嘲：「壓力大、睡眠不足、吃飯不定時。」

今年70歲的白冰冰被問到會不會想要靠微整保持年輕，她直言：「我不希望我整了之後被網友講，我認為老是必然的，我只有面對迎接它。」她分享以前收到邀約要演出阿嬤，她都會拒絕，現在都很坦然，都會說自己是老奶奶。

談到大S過世1周年，白冰冰邊說邊流下眼淚，她語帶無奈的說：「那個感覺像是生命在自己手上流失，當時家人是什麼心情。」看到具俊曄堅強的面對，還為愛妻大S打造雕像，白冰冰提到，很希望能給他一個溫暖的擁抱，「很多關心他的人，希望讓他知道（演藝圈）這個大家庭是溫暖的，所以想要給他一個大大的擁抱。」

