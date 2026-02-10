大S病逝1年「信義豪宅還在名下」未過戶 地政士揭3種劇本！恐與1關鍵有關

大S逝世一週年。（翻攝自大S臉書）

女星大S（徐熙媛）病逝滿1週年，日前至親好友齊聚金寶山，參加由具俊曄親自設計的紀念雕像揭幕儀式，不過傳出徐媽挽著具俊曄的手同行、互相安慰，私下卻為了爭搶大S的遺產，一路以來各種防著具俊曄。據了解，大S「台北信義」仍登記在她名下，專家坦言此狀況相對少見，並指出3種可能的狀況。

本刊今獨家揭露，徐媽人後為了爭搶大S的遺產，一路以來各種防著具俊曄，甚至找上李靚蕾委任的律師團隊，且一路以來各種防著具俊曄，就連原夫妻居住的「台北信義」，徐家並不願具俊曄留在那裡，而具俊曄之後也找律師維護自身權益。針對爆料，大S媽稍早表示，「我現在叫歐巴阿德，意思是兒子，所以是我兒子，他那麼愛媛也這麼尊敬我，我也愛他。」否認外界傳聞；小S也出面駁斥。

據了解，大S位於信義區的豪宅「台北信義」，仍登記在她名下，是大S於2016年以總價3.62億元購入，頂層22樓戶、權狀236.6坪，換算單價184萬元。而除台北信義，獨鍾信義計畫區的大S，還曾購入同區豪宅「冠德遠見」「國家藝術館」。

據《ETtoday》報導指出，金門地政士事務所所長蕭琪琳表示，一般情況來說，自然人逝世後半年內，得完成申報遺產稅，也會申報後房屋也會進行過戶，「以大S的個案來說，離世1年房屋尚未過戶的情況較為少見。」而房屋尚未過戶的可能原因有3大原因，包含沒有申報遺產稅，或是報了遺產稅，但當事人稅務比較複雜，政府調查延宕。

蕭琪琳進一步解釋，若以第三種狀況來說，有可能是繼承人、或其法定代理人尚未辦理過戶，「若真是如此，會有相關的登記罰則」，而若多年後都未辦理，還可能財產列管、充公的問題。

