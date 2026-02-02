大S病逝1週年！日本流感又掀第二波「單周破6萬人就醫」 韓國諾羅大爆發

農曆春節將至，民眾出國旅遊頻率增加，疾病管制署署長羅一鈞對此發出提醒，韓國諾羅病毒疫情近期出現暴增情況，前往韓國的旅客應避免生食海鮮與飲用山泉水。女星大S去年因流感併發肺炎病逝於日本，今（2）日滿一週年，而日本此時流感疫情也再度升溫，單週破6萬人就醫。醫師呼籲赴日民眾應提前做好防疫準備，犀利點出：「出國不是變健康，你只是換了一種病毒中而已！」

截至1月25日，全日本通報流感患者總數達6萬3326人，流感疫情已連續3週走升。（示意圖／Pixabay）

羅一鈞表示，諾羅病毒具有強烈傳染力，患者會出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等症狀。他建議民眾若遇到需要飲用地下水或山泉水的情況，或是會接觸無法完全煮熟的生蠔、貝類等海鮮時，應盡量選擇有信譽且環境清潔的餐飲商家，用餐前以肥皂正確洗手，並避免生食生飲，以減少感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病的風險。

針對日本流感疫情，羅一鈞分析，當地疫情在去年12月達到高峰後，目前處於下降階段。鄰近國家地區包括日本、韓國及香港近期呈下降或波動趨勢，但仍處相對高點，而西亞、南亞、東南亞、歐洲、北非、美洲及加勒比海地區等地則持續流行。

不過，曾任台大醫院感染科醫師的旅遊達人林氏璧在臉書發文指出，日本天氣持續偏冷，流感流行曲線再度上升，已進入今年秋冬的「第二波流感流行期」。九州地區仍在流行中，原本趨緩的關東地區也再度升溫，且不僅是先前的A型H3N2，還混合了B型流感病毒。林氏璧引用日本國立健康危機管理研究機構的資料指出，截至1月25日，全日本通報流感患者總數達6萬3326人，流感疫情已連續3週走升。

針對出國防護，醫師強調，口罩與洗手比天天吃補品更重要。（示意圖／取自photoAC）

重症科醫師黃軒表示，民眾出國，呼吸道病毒不會就此消失，以國人最愛的東北亞（日本、韓國）為例，冬天與春天正是呼吸道病毒的高峰期，尤其機場與大眾運輸更是熱點。除了常見的流感、新冠病毒，容易被當成感冒的「腺病毒」也在其中。他形容，在東北亞旅遊，「病毒在呼吸道與餐桌等你」。



針對出國防護，黃軒強調，口罩與洗手比天天吃補品更重要，並呼籲民眾記住「出國防病3件事」：



1. 去哪裡，先搞懂「那裡流行什麼」：先掌握目的地疫情現況。



2. 口罩、洗手比補品更有用：基礎防疫勝過昂貴補藥。



3. 回國21天內不適請就醫：若回台2～21天內出現發燒、腹瀉、關節痛，就醫一定要主動告知旅遊史。

