大S病逝10個月...具俊曄癡情守護！「韓國電視台求授權」見證真愛

具俊曄至今仍不離不棄陪伴大S。（圖／翻攝自具俊曄IG）

已故女星大S（徐熙媛）2月初於日本病逝後，骨灰安葬於金寶山玫瑰園，生前摯愛具俊曄被目擊幾乎天天上山陪伴，深情模樣令人為之動容。如今也傳出韓國公共電視台（KBS）特別洽詢大S、李玟、高以翔長眠金寶山系列之影片授權。

韓國電視台計畫洽談大S長眠金寶山系列的影片使用權。（圖／資料照）

大S病逝後，具俊曄為了愛妻的下葬處奔走數個寶地，3月15日大S終於在徐家人的護送下前往金寶山玫瑰園，當天天空下起傾盆大雨，似乎大家都在為大S哭泣，場面非常哀戚。而根據《壹蘋新聞網》報導，這段時間除了具俊曄天天至金寶山陪伴大S，大S生前摯友賈永婕、《流星花園》CP言承旭等人也有上山祭拜。

具俊曄多次被目擊癡情坐在金寶山。（圖／翻攝自小武帶你看世界AssetLover小紅書）

後來具俊曄也被目擊與2名友人一同前往探望大S，其中一位正是先前媒體報導過的韓籍好友Michael，3人在墓前停留約一小時後，隨即前往位於金寶山山腳下的透天別墅，該處環境清幽，道路兩旁九重葛盛開，還能遙望大S墓園。當時具俊曄面對記者詢問「會在台灣待多久」、「都和大S聊什麼」、「是否經常夢到大S」等問題，以英文簡短回應「當然」，首度對媒體親口透露經常夢到大S。

