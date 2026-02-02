大S白色雕像曝光！SJ始源突現身 小S哽咽致詞惹鼻酸

Super Junior成員始源突現身大S紀念雕像揭幕儀式現場。（圖／東森娛樂）





女星大S（徐熙媛）去年2月在日本不敵病魔離世，留給家人與親友無限思念，由丈夫具俊曄親手設計的雕像近日完工，S家今（2）日舉行紀念雕像揭幕儀式，不少圈內好友都到場參與，而在儀式進入尾聲時，Super Junior成員始源也突然現身會場。

大S白色雕像稍早由小S、S媽、具俊曄一同揭幕，完成儀式後，小S率先上台致詞，感謝一路陪伴在身邊的姐妹們，並邀請台下眾人一同分享與大S的美好回憶，其中「七仙女」成員阿雅、范曉萱在致詞時淚崩，被一旁的小S調侃「假道學」，隨後眾人一同合唱〈姐妹們的聚會〉，而S媽也在致詞時淚喊「寶貝你重生了！我愛你」，畫面格外令人不捨。

正當儀式進入尾聲時，與具俊曄有前後輩緣分的Super Junior成員始源也抵達現場，隨即點頭微笑向媒體致意後步入會場，事實上，今日不少圈內好友都前來致意，包括黑人、范瑋琪、吳佩慈、蔡康永、製作人B2、羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來、言承旭、仔仔（周渝民）、邱瓈寬等人，足見大S的好人緣。



