大S神基因曝光！S媽年輕嫩照流出 養大3女兒昔獨扛800萬債務

大S美貌遺傳媽媽。（圖／翻攝自臉書）

女星大S（徐熙媛）於去年2月2日在日本東京因流感引發肺炎辭世，享年48歲。身為母親的S媽白髮人送黑髮人，悲痛難以言喻。近期，一張S媽年輕時的舊照被網友翻出，立刻引發熱議，大家驚呼大S的神仙氣質和颯爽個性，原來全都遺傳自媽媽。

71歲的S媽黃春梅，過去總以「大小S經紀人」的形象出現在螢光幕前，年輕照曝光後，網友驚呼她五官立體、氣質清秀，懷中抱著的嬰兒疑似大S的姊姊徐熙嫻，難怪徐家三姊妹能從小就擁有出眾的外貌，並因此吸引廣告商青睞，早早踏上演藝之路。

S媽年輕嫩照流出。（圖／讀者微博）

事實上，S媽18歲結婚後，發現婚後丈夫酗酒、賭博成性。S媽為了孩子選擇忍耐，但在小S出生後，終於下定決心，帶著三個女兒離開家族，開始獨立生活。2008年，徐爸爸被爆欠下約800萬元賭債，甚至傳出有人上門討債。面對困境，S媽挺身而出，帶著女兒協商處理，堅強責任感也深深影響大S，讓她從小就懂得守護家人。

大S離世，去年母親節，S媽與家人齊聚一堂，感性寫下心聲，雖然節日依舊令人心痛，但身邊還有貼心的家人陪伴，強調自己一定會撐下去，即使需要時間，但相信未來會慢慢變好。

