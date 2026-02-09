大S紀念長椅再增加 「陸粉買大樓做1事」小S親自感謝

女星大S粉絲買下大樓廣告螢幕播放其與小S的互動畫面，讓小S錄音表達謝意。（圖／翻攝自微博）





藝人大S（徐熙媛）離世一週年時間，除了丈夫具俊曄為她設計紀念雕像，安置在長眠的金寶山，大S的粉絲也十分長情，去年在英國倫敦設置紀念長椅後，如今更是計畫在法國與加拿大都要設置來緬懷，而在中國廣東還有粉絲買下大樓廣告看板，讓小S（徐熙娣）也親自表達感謝。

女星大S粉絲將在杜樂麗花園以及加拿大多倫多打造紀念長椅。（圖／翻攝自微博）

女星大S粉絲將在杜樂麗花園以及加拿大多倫多打造紀念長椅。（圖／翻攝自微博）

女星大S粉絲將在杜樂麗花園以及加拿大多倫多打造紀念長椅。（圖／翻攝自微博）

在大S的紀念雕像後，近日粉絲們又打算在英國倫敦外，再設置紀念長椅，計畫於巴黎的羅浮宮附近杜樂麗花園以及加拿大多倫多打造。杜樂麗花園的長椅需要5000歐元（約台幣18.6萬元），募款活動2天便達成目標；多倫多長椅費用則約2530加幣（約台幣5.8萬元），也已經在2月7日募款完成。

廣告 廣告

另外，中國廣東還有粉絲買下了一座大樓的大型廣告螢幕，不斷的播放大S生前與小S的各種互動畫面，此事小S的得知後，也特別錄音說道：「請幫我鄭重地感謝他們，真的很感動，很感謝。」



【更多東森娛樂報導】

●大S靈魂不離具俊曄？命理師曝已成「陰陽夫妻」

●又失言！范瑋琪現身大S墳前「1句話」惹議

●快叫救護車！《豆腐媽媽》替身墜落 頭重擊地面影片曝

