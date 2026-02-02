大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心

女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。

言承旭、周渝民現身大S紀念雕像揭幕儀式。（圖／中天新聞）

大S丈夫具俊曄及S家將於下午舉行紀念雕像揭幕儀式，不過今天天空不作美，現場雨勢不斷，S媽挽著具俊曄的手抵達現場，隨後小S與丈夫許雅鈞、陳建州、范瑋琪夫妻、蔡康永等人皆撐著黑傘陸續抵達。

小S與丈夫許雅鈞一身黑低調現身。（圖／中天新聞）

曾和大S合作《流星花園》的仔仔周渝民、言承旭穿著全身黑低調現身，羅志祥也赴現場，展現大S生前的好人緣，S媽則是雙手合十向在場媒體致意：「謝謝關心！」

羅志祥戴著黑口罩撐黑傘現身。（圖／中天新聞）

S媽雙手合十向在場媒體致意。（圖／中天新聞）

具俊曄為大S設計的雕像以大理石材質為基底，園區通往雕像的階梯也排列成S形，而因為具俊曄的「具」在韓文發音是「九」，因此階梯也是9階，完美融合了夫妻倆的名字。

